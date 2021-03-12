Головний лікар Закарпатської обласної лікарні: Хворі запускають себе так, що потребують одразу реанімації

Коронавірус на Закарпатті: лікарні Ужгорода заповнені майже на 100%

Люди не дотримуються карантинних вимог, а коли захворіють, то звертаються до лікарні вже тоді, коли потрібна дуже інтенсивна допомога. Про це в інтерв‘ю «Главкому» розповів Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні. «Найбільша проблема полягає в тому, що люди на периферії чітко не дотримуються карантинних вимог. Такої ситуації, як зараз, не було би, якби люди дотримувалися цих правил як на Закарпатті, так і по всій Україні. А зараз виходить, що медична система опинилася у заручниках ситуації. І коли я ставлю питання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), а також Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про сортування людей, відбір тих, кому можна реально допомогти, то зустрічаю нерозуміння. Минулого тижня поступали до лікарні по кілька десятків хворих на день. Уявіть собі, і усі кисневозалежні. Запускають люди (свій стан) до того, що приходять із сатурацією, яка потребує оформлення пацієнта одразу до реанімації. А у нас немає стільки працівників, стільки можливостей, аби все бездоганно для них забезпечити. Тому деякі пацієнти не отримують ту кількість кисню, яка їм потрібна», – зауважив лікар.

Через великий потік хворих і через обмеження місць у звичайних лікарнях , у сусідній Івано-Франківщині було розгорнуто мобільний шпиталь, натомість на Закарпатті, як зазначає Яцина, поки вирішили збільшити кількість ліжок у лікарнях, які спеціалізуються на лікуванні коронавірусу. «Поки вийшли з того, що збільшили кількість ліжок у тих лікарнях, які мали таку можливість. На даний час немає чіткої картини того, яка ситуація є в області з хворими. Однак ми відчуваємо кожен день: ріст кількості хворих, які потребують стаціонарного лікування, поки не зупиняється. У нас у закладі ще є вільних 25-30 ліжок для пацієнтів з коронавірусною хворобою. Ми надаємо допомогу таким пацієнтам з минулого року. Починали з 21 ліжка, потім добавляли ще поступово. За останні три місяці ми дійшли до 200 ліжок», – розповів медик.

Нагадаємо, Закарпаття перебуває в червоній карантинній зоні. До області обмежено в’їзд і виїзд пасажирського транспорту, заборонені масові, а також спортивні заходи за участю глядачів. На відміну від сусідніх Івано-Франківської і Чернівецької областей минулого року Закарпаття вдавалось довше зберігати епідеміологічну стабільність. Сьогодні ж усе інакше. З близько 2500 ліжок, розгорнутих у 17 «ковідних» лікарнях, заповнені понад 80%. Майже усі шпиталізовані потребують кисневої підтримки. Найбільш гостро відчувають брак медиків, кисню, ліжок заклади, розташовані в обласному центрі.



