  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Прикарпаття доставили перший в Україні мобільний Covid-госпіталь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    19 лютого колона авто доправила мобільний госпіталь в Івано-Франківську область - На Прикарпаття доставили перший в Україні мобільний Covid-госпіталь
    19 лютого колона авто доправила мобільний госпіталь в Івано-Франківську область
    Скріншот з відео ДСНС

    В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус

    У п’ятницю ввечері, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли перший в Україні мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з Covid-19.

    Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    «Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на виконання доручення прем'єр-міністра. 19 лютого колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття», – зазначили у ДСНС.

    Рятувальники також опублікували відео транспортування мобільного госпіталю в Івано-Франківську область.

    Раніше стало відомо, що в Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на ковід. Тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі Богородчанської лікарні. Він буде розрахований на 250 місць.

    Як відомо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях.

    На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

    Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

    Також голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    Теги: ДСНС Івано-Франківщина лікарня рятувальники госпіталь коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies