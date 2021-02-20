На Прикарпаття доставили перший в Україні мобільний Covid-госпіталь

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус

У п’ятницю ввечері, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли перший в Україні мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на виконання доручення прем'єр-міністра. 19 лютого колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники також опублікували відео транспортування мобільного госпіталю в Івано-Франківську область.

Раніше стало відомо, що в Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на ковід. Тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі Богородчанської лікарні. Він буде розрахований на 250 місць.

Як відомо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях.

На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

Також голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.