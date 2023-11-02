Карантин через спалах гепатиту А буде? МОЗ вніс ясність

Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині

Інтернет-мережею шириться фейк щодо запровадження карантину через спалах гепатиту А. У міністерстві охорони здоров’я переконують, що це фейк та частина ворожої ІПСО.

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«У разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А. За дев'ять місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.

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Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині. Там тривають посилені протиепідемічні заходи.

«Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий», – кажуть в міністерстві.

Українців закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не поширювати неправдиву інформацію.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, що нещодавно спалах Гепатиту А стався на Вінниччині. Станом на 1 листопада в області зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання підтверджено лабораторно. У медустановах області перебувають 120 пацієнтів (серед них 20 дітей).

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Також хворих на гепатит А зафіксовано на Івано-Франківщині.