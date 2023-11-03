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Дистанційне навчання та дезінфекція транспорту: яка ситуація з гепатитом А на Вінниччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дистанційне навчання та дезінфекція транспорту: яка ситуація з гепатитом А на Вінниччині
92 людини перебувають на стаціонарному лікуванні
фото ілюстративне

За добу в області зафіксовано 14 нових випадків захворювання

На Вінниччині станом на вечір 2 листопада кількість випадків захворювання на вірусний гепатит А зросла до 268, у лікарнях залишаються 92 пацієнти. Про це повідомляє «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Згідно з наведеними даними, за добу зафіксовано 14 нових випадків захворювання, загальна їх кількість на вечір четверга сягнула 268. Із них лабораторно підтверджені 233 випадки, 92 людини перебувають на стаціонарному лікуванні, 107 виписані.

Серед загальної кількості захворілих – 36 дітей, у тому числі дошкільного віку. 20 із них вже виписали з лікарні. Хворіють також 11 студентів, 14 працівників закладів освіти.

Окрім Вінниці випадки захворювання зареєстрували і в трьох інших територіальних громадах області. Хворих на гепатит А виявили у Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

В освітніх закладах Вінниці навчання здійснюється дистанційно.

У регіоні посилено протиепідемічні заходи, зокрема, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках. Додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування.

В області посилено дезінфекцію громадського транспорту, під тимчасовою забороною опинилися ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і протиепідемічних правил на ринках міста та області.

Гепатит А (застарілі назви: хвороба Боткіна, інфекційний гепатит, епідемічний гепатит) – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка передається фекально-оральним механізмом. Хвороба поширена в усіх країнах світу. Але через наявність високоефективної вакцини у багатьох країнах розвиненої медицини захворюваність зведена практично нанівець. 

У багатьох випадках захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо у дітей та молодих людей. Інкубаційний період складає від двох до шести тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони, як правило, зберігаються протягом 1-4 тижнів у неускладнених випадках. Спостерігають нетривалу гарячку у перші три дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає казуїстично серед людей з фоновими тяжкими хворобами.

Нагадаємо, що також хворих на гепатит А зафіксовано на Івано-Франківщині.

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Теги: гепатит Вінниччина хвороби

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