Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)

Вакцинацію проводили у військовому госпіталі

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вакцинувалася від коронавірусу - щеплення він зробив разом із військовослужбовцями однієї із бригад в районі проведення операції ООС.

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Вакцинацію проводили у військовому госпіталі.

«Для популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров'я дозволило прищеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації», - йдеться в повідомленні про вакцинацію Хомчака.

У той же час відзначається, що військовослужбовці, які беруть участь в ООС мають право на першочергове щеплення.

У цілому, станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців.