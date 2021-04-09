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    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)

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    Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вакцинувався від коронавірус - Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вакцинувався від коронавірус
    Фото: Пресцентр ООС

    Вакцинацію проводили у військовому госпіталі

    Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вакцинувалася від коронавірусу - щеплення він зробив разом із військовослужбовцями однієї із бригад в районі проведення операції ООС.

    Про це повідомили в пресцентрі ООС.

    Вакцинацію проводили у військовому госпіталі.

    «Для популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров'я дозволило прищеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації», - йдеться в повідомленні про вакцинацію Хомчака.

    У той же час відзначається, що військовослужбовці, які беруть участь в ООС мають право на першочергове щеплення.

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    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
    Фото: Пресцентр ООС

    У цілому, станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців.

    Теги: ЗСУ щеплення Операція Об’єднаних сил Руслан Хомчак
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