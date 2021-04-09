Хомчак вакцинувався від коронавірусу в районі ООС (фото)
Вакцинацію проводили у військовому госпіталі
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак вакцинувалася від коронавірусу - щеплення він зробив разом із військовослужбовцями однієї із бригад в районі проведення операції ООС.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
Вакцинацію проводили у військовому госпіталі.
«Для популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров'я дозволило прищеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації», - йдеться в повідомленні про вакцинацію Хомчака.
У той же час відзначається, що військовослужбовці, які беруть участь в ООС мають право на першочергове щеплення.
У цілому, станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців.