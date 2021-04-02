Миколаїв посилює карантин: транспорт працюватиме за перепустками і в певні години

З суботи, 3 квітня транспорт за пропусками працюватиме тільки з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00

Карантин посилюють через складну епідемічну ситуацію в місті

Влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Facebook.

За його словами, карантин посилюють через складну епідемічну ситуацію. Тож, у Миколаєві вводять такі обмеження:

з суботи, 3 квітня транспорт працюватиме тільки з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00, для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу;

дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Батьки, які у відпустці по можливості залишають дітей вдома;

старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання, початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде вчитися дистанційно.

За словами мера, Миколаївська область залишається в «червоній» зоні.

Як відомо, у «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.