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    Миколаїв посилює карантин: транспорт працюватиме за перепустками і в певні години

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    З суботи, 3 квітня транспорт за пропусками працюватиме&nbsp;тільки&nbsp;з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00 - Миколаїв посилює карантин: транспорт працюватиме за перепустками і в певні години

    З суботи, 3 квітня транспорт за пропусками працюватиме тільки з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00

    Фото: svidok.info

    Карантин посилюють через складну епідемічну ситуацію в місті

    Влада Миколаєва вирішила посилити карантин, громадський транспорт працюватиме тільки в певні години, школи після канікул переходять на дистанційне навчання.

    Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Facebook.

    За його словами, карантин посилюють через складну епідемічну ситуацію. Тож, у Миколаєві вводять такі обмеження:

    • з суботи, 3 квітня транспорт працюватиме тільки з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00, для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу;
    • дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Батьки, які у відпустці по можливості залишають дітей вдома;
    • старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання, початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде вчитися дистанційно.

    За словами мера, Миколаївська область залишається в «червоній» зоні.

    Як відомо, у «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

    До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.

    Теги: громадський транспорт школа Миколаїв навчання карантин транспорт Олександр Сенкевич
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