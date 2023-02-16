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Глава МЗС Ізраїлю відвідав Бучу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МЗС Ізраїлю відвідав Бучу (фото)
фото: Михайло Бродський/Телеграм

У Коена запланована зустріч з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою

У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідує Бучу на Київщині. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Твіттері.

Глава МЗС Ізраїлю відвідав Бучу (фото) фото 1

«Відвідуємо Бучу з (міністром закордонних справ Ізраїлю – ред.) Елі Коеном», – написав дипломат.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув у четвер до Києва – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, перед візитом до Києва міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена керівництво України сформувало список вимог до Тель-Авіва, серед яких публічне засудження російського вторгнення та сотні мільйонів доларів позик.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, перелік вимог включає також підтримку Ізраїлем мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає виведення військ РФ за межі української території.

Теги: Буча Ізраїль Михайло Бродський посол міністр

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