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Купувати краще в бабусь чи магазині? Що потрібно враховувати при виборі яєць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Купувати краще в бабусь чи магазині? Що потрібно враховувати при виборі яєць
Іноді яйця з промислових ферм набагато якісніші, ніж куплені на базарах
фото з відкритих джерел

У свіжих яєць шкаралупа досить тверда, цільна і чиста, часто вкрита шаром порошку, який здається в'язким на дотик

Як не буває на світі двох однакових листків, так не буває і двох ідентичних яєць, пише реcурс Weixin.

Одні кажуть, що цей продукт коричневого кольору поживніший за білий. Інші вважають інакше і стверджують, що білі яйця одержані від курок у підсобних господарствах. Деякі вважають, що яйця, знесені на вільному вигулі, поживніші, ніж отримані промисловим способом. Частина людей упевнена, що темний жовток говорить про більшу поживність продукту. Де правда, а де міф? Як правильно обирати яйця у магазині?

Які вибрати: коричневі чи білі?

На ринку в основному представлені яйця двох видів: коричневі та білі. Колір шкаралупи визначає речовину, яка називається порфірин. Завдяки метаболізму гемоглобіну в крові деякі курки здатні виробляти порфірин, тому і шкаралупа знесених ними яєць набуває коричневого відтінку. Якщо курки що неспроможні утворювати порфирин, то шкаралупа біла. Таким чином, колір яйця диктує генетика, пов'язана із породою несучки.

Чим темніший яєчний жовток, тим вища харчова цінність?

Темний колір жовтка не свідчить про високу поживну цінність яйця. Інтенсивність відтінку визначається рибофлавіном (вітаміном B2), який переважно надходить з каротиноїдів. Тільки пігменти лютеїну в кормі можуть забарвлювати яєчний жовток. Кури на вільному вигулі можуть споживати більше корму, що містить каротиноїди, тому жовток знесених ними яєць дещо темніший.

Кури, вирощені на птахофермах, звичайно, їдять корм, багатий вітаміном А, але через відсутність листової зелені, кукурудзи, зерна та інших елементів у їхньому раціоні жовток у їхніх яйцях світліший. При цьому останні відрізняються більшим вмістом вітаміну А, ніж курячі яйця на вільному вигулі.

Що враховувати при виборі яєць

Звертайте увагу на зовнішній вигляд продукту. Якщо яйця чисті, значить, їх належним чином підготували перед потраплянням до магазину: оглянули, помили та висушили, обробили олією та воском, а потім розсортували по коробках. У такому вигляді яйця будуть безпечнішими, ніж придбані поштучно на базарі. Якщо ви берете продукт не у магазині, обов'язково помийте та висушіть яйця, щоб уникнути можливих ризиків.

Слід купувати «сільські» чи «промислові» яйця?

Насамперед необхідно визначити, чи дійсно ви хочете придбати яйця, знесені курками на вільному вигулі. Такі дворові птахи гуляють самі собою, і зрозуміти, наскільки чистих умовах вони мешкають, майже неможливо. Вони не отримують спеціальні корми, а переважно харчуються комахами, бур'янами чи овочами, а тому їхній раціон незбалансований. Оскільки такі кури споживають більше зелених листових овочів, вміст каротиноїдів у жовтках їх яєць вищий, тому й кольори у них темніші.

Характеристики «сільських» яєць: переважно гострий кінчик, товста шкаралупа та великі жовтки.  Дослідження показали, що вміст поживних речовин у «сільських» яйцях не набагато вище, ніж у «промислових». Крім того, необхідно враховувати середовище, в якому знаходяться кури, і наскільки гігієнічні умови їхнього проживання та вигулу. Деякі сільські продукти можуть бути зараженими або бути занадто брудними.

При цьому вміст цінних елементів у яйцях з промислових ферм відносно збалансований, вони мають великий розмір. Жовток у таких продуктах менше, зате яйця безпечніші і чистіші.

Як правильно перевіряти свіжість яєць?

У свіжих яєць шкаралупа досить тверда, цільна і чиста, часто вкрита шаром порошку, який здається в'язким на дотик. У несвіжих шкаралупа сірувато-чорна, з плямами або тріщинами, а вміст таких яєць липкий і в'язкий.

Отже, підходьте до вибору яєць розумно та ретельно. Ось чотириетапний метод для покупки свіжих та смачних продуктів

  • Перевірте зовнішній вигляд: шкаралупа чиста, ціла і матова, з шаром нальоту, яскравий і рівний колір.
  • Перевірте на дотик: шкаралупа шорстка, коли яйце лежить у долоні, воно здається важким.
  • Перевірте на слух: якщо постукати яйця одне об одного, то звук має бути дзвінким і виразним, а якщо потрясти – звуку немає.
  • Перевірте запах: акуратно обдайте яйця гарячим повітрям  і принюхайтеся. Хороший продукт злегка пахне негашеним вапном.

Нагадаємо, наприкінці липня у супермаркетах Києва суттєво впали ціни на яйця.  Придбати одне яйце в українській мережі магазинів «Новус» можна було за 2,90 грн. Один десяток яєць обійдеться в 29 грн відповідно. У мережі «АТБ» яйця коштували дорожче – 3,19 грн за одну штуку. Десяток коштувало майже 32 грн. До слова, минулої осені яйця подорожчали рекордно. Тоді за десяток просили близько 80 грн. Проте вже із настанням весни ціни знизилися.

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Теги: село здоров'я птахи продукти

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