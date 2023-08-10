Як музика, запахи та кава впливають на мозок: дослідження американських вчених

Науковці помітили, що енергійна музика дає найбільший приріст продуктивності мозку

Вчені Нью-Йоркського університету довели, що прослуховування музики, вживання кави та інші види повсякденних насолод корисні для мозку людини, адже покращують когнітивні функції, зокрема концентрацію та пам'ять. Про це пише журнал Scientific Reports.

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Під час експериментів піддослідні виконували тести на когнітивні здібності, слухаючи музику, пригощаючись кавою та вдихаючи аромати відповідно до їх індивідуальних уподобань. Вони також носили браслети для моніторингу шкіри та датчики для моніторингу мозку. За допомогою алгоритму Mindwatch фахівці проаналізували активність мозку за електродермальною активністю – зміною електропровідності шкіри, спричиненою емоційним стресом.

Було продемонстровано, що музика та кава помітно змінюють активність мозку піддослідних, модулюючи продуктивність при вирішенні завдань із використанням робочої пам'яті. Mindwatch визначив, що стимуляція за допомогою повсякденних задоволень викликає підвищену активність мозкових бета-хвиль, внаслідок чого когнітивні здібності сягають піку.

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Науковці протестували три типи музики: енергійну та розслаблюючу музику, знайому випробуваному, а також нову музику, згенеровану штучним інтелектом, яка відображала смаки випробуваного. Знайома енергійна музика давала більший приріст продуктивності (вимірювані часом реакції та правильні відповіді), ніж розслаблююча музика. Музика, що згенерована штучним інтелектом, давала найбільший приріст, проте це необхідно підтвердити у подальших дослідженнях, кажуть дослідники.

Вживання кави призвело до помітного, але менш вираженого приросту продуктивності, ніж музика, а аромати показали найменший приріст продуктивності черед трьох факторів.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що люди із «першою» групою крові менше схильні до захворювання на рак підшлункової залози. Відповідні дослідження опублікували у медичному журналі NIH Public Access.

Згідно з дослідженням, носії «другої» й «третьої» груп мають більший ризик захворіти на рак підшлункової залози.

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«Наші результати узгоджуються з попередніми епідемічними даними, які свідчать про це. Люди з групою крові 0 (I) можуть мати менший ризик раку підшлункової залози, ніж люди з групою А (II) або B (III)», – йдеться у висновках вчених.

Також вчені виявили зв'язок між іншими видами раку: молочної залози, яєчників, колоректального раку, стравоходу та носоглотки й групами крові. Тут носіям «першої» теж пощастило більше: вони мають менший ризик, ніж усі інші.