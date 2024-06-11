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Порошенко нагадав українцям, що трапилося хорошого з ними сім років тому

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Порошенко нагадав українцям, що трапилося хорошого з ними сім років тому
Церемонія підписання рішення ЄС про запровадження безвізового режиму для громадян України. Брюссель, 17 травня 2017 року
фото Радіо свобода

Політик зазначив, що для нього безвіз ніколи не був «просто спрощенням перетину кордону чи відсутністю черг у візових центрах»

Сім років тому Україна домоглися безвізового режиму з Європейським союзом. Про це нагадав п’ятий президент України Петро Порошенко.  

Політик зазначив, що для нього безвіз ніколи не був «просто спрощенням перетину кордону чи відсутністю черг у візових центрах». «Це – про свободу та гідність, про європейський вибір», – зазначив він.

Порошенко зізнався, що досі пам’ятає той день, коли Європарламент 521 голосом «за» надав Україні безвіз.

Тоді, зазначає політик, багато українців уперше виїхали за кордон й побачили Європу, а Європа – їх, українців. Мільйони українців встигли скористатися безвізом до ковіду та повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого безвізовий допоміг врятувати життя багатьох людей, коли Європа прийняла і прихистила наших людей.

За словами Порошенка, безвіз став символом свободи та відкритості. «Це був стратегічний задум, проєкт із припинення багатовекторності та створення умов незворотної євроінтеграції.  Ми попрощалися з совком і продовжили рух додому, до великої родини європейських народів», – додав Порошенко.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року Москва повідомила про припинення дії угоди про безвізові поїздки громадян Росії та України. Відповідну заяву МЗС країни опубліковано на інтернет-порталі правової інформації. Уточнюється, що документ втратив чинність із 1 січня поточного року. Він був підписаний у Москві 16 січня 1997-го.

Раніше повідомлялося, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили проєкт регламенту, який посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, серед яких і Україна. Після ухвалення оновлений регламент дозволить Євросоюзу краще протидіяти ситуаціям, коли безвізовим режимом зловживають або він працює проти інтересів ЄС.

До слова, після ухвалення скандального закону про іноагентів безвізовий режим із Грузією можуть переглянути. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський. Говорячи про можливі наслідки для Грузії після ухвалення скандального закону, Герчинський зазначив, що «всі варіанти – на столі». Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, він сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

Читайте також: Єврокомісія пропонує змінити «транспортний безвіз» з Україною
Теги: Петро Порошенко безвізовий режим Європарламент Європа Україна президент кордон 24 лютого

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