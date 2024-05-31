Пташка з «Азовсталі» розповіла, що її рятує від депресії

«Єдине що мене тримає, це те, що моє життя не належить мені, я потрібна Україні», – Пташка

Захисниця Маріуполя Пташка розповіла, що її утримує від поганих думок антидепресанти, психолог та розуміння того, що вона потрібна Україні. Про це парамедикиня розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

«Спочатку відчуття, коли приходиш із полону «Головне, що я звідти вирвалася, все буде класно», часом стає гірше, як хронічна хвороба, яка посилюється і з кожним подразником ти розумієш, що це не нормально», – каже Пташка.

Паламедикиня додала, що потребує ліків, у неї на постійній основі є фахівець, антидепресанти, психолог.

«Хвилями – депресія, прокрастинація, але хороша терапія дає можливість не так сильно хотіти «вскритися». Адже, коли я приїжджаю до Києва і дивлюсь з високого поверху, єдине що мене тримає, це те, що моє життя не належить мені, я потрібна Україні. Не можу себе комфортно відчувати, не розумію куди йти. Я бачу проблеми й розумію, як вирішувати, а є ті, коли не знаєш в яку стіну битися», – розповіла вона.

Пташка зізналася, що «не витягує» без психолога, хоча раніше казала, що не потребує його допомоги.

«Жалітися мені совість не дозволяє, що мені важче за всіх, ні, це не так. Я круто вийшла з полону, через чотири місяця, а не сиділа там як хлопці третій рік. Але в плані свого особистого болю... у мене підтримувальна терапія від психолога», – додала парамеликиня.