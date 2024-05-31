Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пташка з «Азовсталі» розповіла, що її рятує від депресії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Пташка з «Азовсталі» розповіла, що її рятує від депресії
Парамедикиня на постійній основі приймає антидепресанти та користується послугами психолога
фото: скріншот відео

«Єдине що мене тримає, це те, що моє життя не належить мені, я потрібна Україні», – Пташка

Захисниця Маріуполя Пташка розповіла, що її утримує від поганих думок антидепресанти, психолог та розуміння того, що вона потрібна Україні. Про це парамедикиня розповіла в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай.

«Спочатку відчуття, коли приходиш із полону «Головне, що я звідти вирвалася, все буде класно», часом стає гірше, як хронічна хвороба, яка посилюється і з кожним подразником ти розумієш, що це не нормально», – каже Пташка.

Паламедикиня додала, що потребує ліків, у неї на постійній основі є фахівець, антидепресанти, психолог.

«Хвилями – депресія, прокрастинація, але хороша терапія дає можливість не так сильно хотіти «вскритися». Адже, коли я приїжджаю до Києва і дивлюсь з високого поверху, єдине що мене тримає, це те, що моє життя не належить мені, я потрібна Україні. Не можу себе комфортно відчувати, не розумію куди йти. Я бачу проблеми й розумію, як вирішувати, а є ті, коли не знаєш в яку стіну битися», – розповіла вона.

Пташка зізналася, що «не витягує» без психолога, хоча раніше казала, що не потребує його допомоги.

«Жалітися мені совість не дозволяє, що мені важче за всіх, ні, це не так. Я круто вийшла з полону, через чотири місяця, а не сиділа там як хлопці третій рік. Але в плані свого особистого болю... у мене підтримувальна терапія від психолога», – додала парамеликиня.

21-річна Пташка на початку повномасштабного вторгнення пішла на війну як парамедикиня до госпіталю в Маріуполі, щоб рятувати людей. Після того, як шпиталь розбомбили, разом із іншими медиками перебувала на «Азовсталі». Після цього захисниця потрапила до російського полону. У вересні 2022 року Україна повернула 215 захисників, 108 – із яких бійці полку «Азов». Серед них була й Пташка.
Читайте також: Захисниця «Азовсталі» Пташка зробила щемливий допис про загиблого коханого
Теги: ЗСУ військові Азовсталь психолог депресія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні названо 15 категорій чоловіків, яких точно не мобілізують до війська
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
17 травня, 22:00
Російської армії в Часовому Яру немає.
Росіяни періодично заявляють, що зайшли в Часів Яр: ЗСУ прокоментували
6 травня, 22:29
Базову загальновійськову підготовку рекрути проходитимуть у межах спеціального навчального батальйону
Командувач Павлюк оголосив створення центру рекрутингу Сухопутних військ
10 травня, 13:01
За словами Каллас, союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну може втягнути Альянс у війну
Деякі країни вже тренують військових в Україні – прем'єр Естонії
20 травня, 12:46
Денис Малюська заявив, що прибутку від заморожених російських активів не вистачає для того, щоб воювати
Міністр юстиції назва суму, яка потрібна Україні, щоб виграти війну
12 травня, 16:35
Задля того, щоби окупанти навіть не думали йти вглиб Запорізької області, побудуть ще більше захисних споруд
Голова ОВА запевняє: основні роботи зі зведення фортифікацій навколо Запоріжжя виконані
Вчора, 19:51
Від початку доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення
ЗСУ проводять контратаки на Харківщині. Генштаб повідомив, де тривають активні штурми
21 травня, 23:53
Орбан: Угорщина стурбована тим, що постачання зброї Україні, яка не є членом НАТО, з часом поступиться місцем більшому військовому втручанню
Особливий формат для Угорщини: Орбан хоче змінити умови членства в НАТО
24 травня, 14:01
Макрон хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну
Макрон ініціює коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні
Вчора, 20:38

Суспільство

Пташка з «Азовсталі» розповіла, що її рятує від депресії
Пташка з «Азовсталі» розповіла, що її рятує від депресії
Батьки намагаються додзвонитися до сина, якого вже нема: щемливе відео з Харкова
Батьки намагаються додзвонитися до сина, якого вже нема: щемливе відео з Харкова
Голова Запорізької ОВА: Область відчуває брак робочих рук
Голова Запорізької ОВА: Область відчуває брак робочих рук
Завжди був там, де мусив. Згадаймо наймолодшого із «Госпітальєрів» Олександра Кучерявенка
Завжди був там, де мусив. Згадаймо наймолодшого із «Госпітальєрів» Олександра Кучерявенка
Запоріжжя починає масове будівництво підземних укриттів та бомбосховищ
Запоріжжя починає масове будівництво підземних укриттів та бомбосховищ
Робота за кордоном. Експертка розповіла, які країни найкомфортніші для українців
Робота за кордоном. Експертка розповіла, які країни найкомфортніші для українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
64K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
19K
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
6720
Операція «Репарації». Російські олігархи починають розплачуватися за війну
6561
У Києві пролунали вибухи
4241
Нас чекає демографічна яма. Сподіваємось на роботів?

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua