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Три країни побоюються відправляти військових інструкторів в Україну – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Три країни побоюються відправляти військових інструкторів в Україну – ЗМІ
У ЄС говорили про те, що, з військової точки зору, є підстави для того, щоб тренувати українських солдатів у власній країні
фото з відкритих джерел

Більшість країн ЄС виступають проти проведення навчань в Україні

Минулого тижня глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди країн приєднатися до коаліції з відправки військових інструкторів в Україну. Однак деякі країни побоюються це робити. Про це пише Welt. 

Листи адресували, зокрема, США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції. Дипломати ЄС кажуть, що в Брюсселі ідеям Парижа чинять опір.

Зазначається, що більшість країн ЄС проти проведення навчань в Україні. Уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання на місцях в Україні можуть становити значний ризик ескалації і втягнути Захід у війну. 

За даними Welt, німецький уряд проігнорував пропозицію Франції. У Берліні заявляють, що жодного листа-запрошення до німецького міністерства оборони не надходило.

Водночас, у дипломатичних колах ЄС також говорили про те, що, з військової точки зору, є вагомі підстави для того, щоб тренувати українських солдатів у власній країні. Тоді підготовка була б краще пристосована до українських солдатів, а військовослужбовцям не довелося б залишати країну, щоб пройти курс навчання.

Уряд США не хоче брати участь у цій ініціативі. У п'ятницю ввечері, в кулуарах візиту президента Джо Байдена до Франції, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що відправлення французьких інструкторів в Україну – це «ефективний та практичний» крок, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей».

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу до України. Однак, президент США відмовився.

До слова, прессекретар російського посольства у Франції Олександр Макогонов пригрозив завдати удару по французьких інструкторах, якщо їх відправлять в Україну.

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Теги: Франція військові навчання військові

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