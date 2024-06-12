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Польща підіймала в небо військові літаки через атаку Росії по Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Польща підіймала в небо військові літаки через атаку Росії по Україні
«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією», – заявили польські військові
фото: Associated Press

Поляки спостерігали за тим, як росіяни намагаються завдати ударів крилатими ракетами та «шахедами»

Польські військові підняли у небо військову авіацію через масштабну комбіновану російську атаку по Україні ракетами та «шахедами». Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі», – йдеться у повідомленні.

Поляки спостерігали за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та «шахедами» по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України.

«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією», – додали польські військові.

Польські військові нагадали, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдано ударів по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це стало відомо о 04:04. Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені. Про це повідомляє КМВА. Про це повідомляє КМВА.

«Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику», – йдеться у повідомленні.

Також у ніч проти 12 червня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Теги: Польща військові росіяни

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