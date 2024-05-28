За тиждень 190 українців потрапили до лікарень внаслідок ускладнень Covid-19

За тиждень з 13 до 19 травня на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіло 103 108 людей

Наразі в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу

Протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень через ускладнення Covid-19, серед них 18 дітей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

МОЗ зазначає, що з 13 до 19 травня медики зареєстрували в Україні 459 випадків захворювання на Covid-19. Медичну допомогу у стаціонарі отримали 18 дітей. Загалом протягом звітного тижня, з 13 до 19 травня, через ускладнення ГРВІ, грипу та Covid-19 до медзакладів госпіталізували 2 786 українців, із них 1 763 – діти.

Кількість захворілих на ГРВІ, грип та Covid-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися. За тиждень з 13 до 19 травня на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіло 103 108 людей, із них 62 609 – діти. Зареєстровано 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на Covid-19.

Наразі в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту «Омікрон». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям із групи ризику рекомендована вакцинація.

Нагадаємо, що у Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень. За даними медиків, протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків з підозрою на ботулізм.

До слова, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.