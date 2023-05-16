Коли впадуть ціни на полуницю: роз'яснення експертів

Через холодну погоду не падають ціни на фрукти

До літа передбачається зниження цін на полуницю. Вартість ягоди буде меншою приблизно із середини червня. Про це 24 каналу розповіли виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин та аналітик УКАБ Максим Гопка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олег Пендзин зазначає, що на вартість полуниці впливає сезонний фактор. Наразі вона коштує 150-180 грн за кілограм. Гуртом – десь 120 грн. Взимку полуниця коштувала від 250 до 400 грн за кілограм.

За словами Пендзина, полуниця коштуватиме дорого, поки її не продаватимуть вітчизняні виробники. Як правило, це початок червня. Але через те, що зараз холодно варто орієнтуватися десь на середину місяця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Максима Гопки, фрукти коштуватимуть дорого до кінця травня.

«Вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів, наразі ціни на черешню та полуницю зросли порівняно з минулим роком. В цьому році ягоди з відкритого ґрунту на внутрішній ринок потраплять пізніше, ніж торік», – повідомив аналітик.

Причиною затримки зниження цін стала погода з холодом і вологою. Тому спад цін відбудеться лише тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. За думкою Максима Гопки, це станеться в першій половині червня.