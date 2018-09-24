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    Здоров'я

    Кабмін призначив в.о. глави Держлікслужби

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    <span>Роман Ісаєнко&nbsp;</span> - Кабмін призначив в.о. глави Держлікслужби
    Фото: Facebook.com/AptekaOnline
    Роман Ісаєнко 

    До цього призначення Ісаєнко був заступником голови Держлікслужби

    Кабінет міністрів України призначив Романа Ісаєнка тимчасово виконувачем обов’язків глави Служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

    До цього призначення Ісаєнко був заступником голови Держлікслужби — з серпня 2017 року.

    Нагадаємо, 19 вересня Кабінет міністрів відсторонив керівництво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ініціював дисциплінарне провадження.

    Зазначається, що Держлікслужба лише у 2018 році неодноразово приймала необґрунтовані рішення про тимчасову заборону на реалізацію та застосування різних вакцин. Йдеться про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку.

    Раніше повідомлялося, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування вакцини «Пентаксим» для профілактики дифтерії і правця, коклюшу, поліомієліту тощо у комплекті з суспензією.

     

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