У Харкові презентували вітчизняну тест-систему для діагностики Covid-19



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Серед конкурентних переваг вітчизняного тесту - висока аналітична чутливість, - науковець

Тест дозволяє виділити 100% специфічних вірусних РНК за трьома генами, більшість діючих зараз наборів діагностують один-два гени

У Харкові презентували вітчизняну тест-систему для діагностики Covid-19 на Другому національному форумі вчених-мікробіологів, імунологів, алергологів та спеціалістів клінічної медицини. Про це повідомив директор інституту, доктор медичних наук, професор Валерій Мінухін, пише Укрінформ.

«Серед інших досягнень науковців увагу привертає розробка фахівців одеської фірми ВП «Сіместа». Це тест-система для детекції, іншими словами, виявлення РНК коронавірусу SARS-COV-2. Вона заснована на наборі реагентів, які працюють у режимі реального часу (PCR-REAL-TIME-SARS-CoV-2). Серед конкурентних переваг цього набору - висока аналітична чутливість: він дозволяє виділити 100% специфічних вірусних РНК за трьома генами (більшість діючих зараз наборів діагностують один-два гени, що знижує ефективність дослідження) з крові, слини, фрагментів тканин та клітин, причому, у технологічному режимі «в одній пробірці», – зазначив Мінухін.

За його словами, нова тест-система розроблена відповідно до документів ВООЗ та методичних рекомендацій МОЗ України. Готовий набір реагентів може використовуватися для клінічних мазків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. Це на 53 випадки більше, ніж днем раніше (2905). Одужали за минулу добу – 1514 осіб (днем раніше – 1267), померли 76 – (53). Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162660 людей, одужали 72324 осіб, летальних випадків – 3340.