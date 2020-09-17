Арахамія заявив, що Україна не може адаптуватись до пандемії коронавірусу
За словами нардепа, «у нас немає організаційної спроможності адаптуватися»
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Україна наразі не здатна адаптуватися до глобальної пандемії коронавірусу.
Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».
За словами Арахамії, це пов’язано з медичною сферою і з поведінкою громадян.
«Ми країна, де ніколи не було глобальної, національної епідемії. У нас немає організаційної спроможності адаптуватися. Азіатські країни, де був пташиний грип, атипова пневмонія і так далі, вони швидко перебудувалися, зрозуміли, як треба робити і у них вже ситуація контрольована», — сказав Арахамія.
Нардеп додав, що проблеми, зокрема, викликає поведінка українців.
«Якщо у нас на день міста в Одесі 80 тисяч людей (вийшли на святкування, – ред), то вибачте», – додав Арахамія.
Нагадаємо, в Україні за добу 15 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. Це на 53 випадки більше, ніж днем раніше (2905).
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Всього162660
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Хворіють86996
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Одужали72324
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Померли3340
Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162 660 людей, одужали 72 324 осіб, летальних випадків – 3340.