Коли в Україні буде пік захворюваності на грип: прогноз Міністерства охорони здоров’я

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, епідемічний сезон не характеризуватиметься особливо важким перебігом захворюваності

Після початку осені в Україні зменшується кількість випадків інфікування на COVID-19. Натомість зростає захворюваність на грип на ГРВІ – найбільше хворих прогнозують взимку. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

«Пік епідемічного підйому захворюваності на Covid-19 ми пережили в серпні, але ми бачимо поступове зростання кількості випадків (захворюваності – «Главком») на загальну групу гострих респіраторних вірусних інфекцій», – заявив головний державний санітарний лікар.

Наразі українці, в яких виявляють Covid-19, найчастіше хворіють на новий штам FLiRT, який почав циркулювати на території країни влітку 2024 року. На тенденцію вакцинації в Україні вплинуло введення воєнного стану. За оцінками МОЗ, до лютого 2022 року щомісяця щеплення проти Covid-19 робили від 100 тис. до 150 тис. українців. Натомість тепер ці показники рідко перевищують п'ять тисяч.

«Щонайменше вісім мільйонів українців зараз не мають вакцинації проти Covid-19. Це означає, що вісім мільйонів українців будуть наражатися на ризик під час не цієї, але наступної хвилі (захворюваності – «Главком»)», – зауважив заступник міністра охорони здоров'я.

За словами Ігоря Кузіна, випадки інфікування на ГРВІ будуть зростати в Україні поступово. Найбільшу інтенсивність захворюваності слід очікувати в грудні, січні та, ймовірно, лютому.

«За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, цей епідемічний сезон не має характеризуватися особливо важким або стрімким перебігом. Тобто ми спостерігаємо появу звичайних штамів (йдеться про грип – «Главком»), з якими українці добре знайомі і проти яких є вакцина», – додав він.

Нагадаємо, в Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. Щеплення можна буде робити виключно в тих аптеках України, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності – у період від вересня до жовтня, адже так завчасно організм зможе сформувати імунітет та достатню кількість захисних антитіл. Однак за бажанням щеплення проти грипу можна зробити в будь-який час, незалежно від наявного епідеміологічного стану.

До слова, питання введення вакцини проти грипу до календаря обов'язкових щеплень в Україні обговорюється.