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Через вплив Covid-19 світом ширяться грибкові інфекції: чим вони небезпечні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Через вплив Covid-19 світом ширяться грибкові інфекції: чим вони небезпечні
«Люди знають про грибки на нігтях ніг, але вони не замислюються над тим, що грибки все частіше викликають небезпечні для життя людини захворювання»
фото: Nicolas Armer/Picture Alliance

Глобальний карантин через пандемію Covid-19 порушив взаємодію між людьми та змінив вплив різноманітних патогенів на людей

По всьому світу шириться спалах рідкісних грибкових захворювань. Цьому сприяють наслідки пандемії Covid-19 та зміни клімату, адже грибки, ймовірно, адаптувалися до більш високих температур. Про це повідомляє Bloomberg.

Лікарі лише зараз починають усвідомлювати швидкість поширення грибкових інфекцій. А стрімке потепління допомогло захворюванням навчитися долати природний захист людини – температуру тіла. Bloomberg зазначає, що легкі грибкові захворювання стали звичними – наприклад, лупа. А ось захворювання, спричинені грибком Candida auris, який часто вражає людей зі слабкою імунною системою, зустрічаються набагато рідше – але цей грибок вбиває до половини інфікованих. 

Грибок Candida auris зараз присутній на всіх континентах, окрім Антарктиди. Грибки, що спричиняють важкі захворювання, також почали вражати і молодих здорових людей – це свідчить про зростаючу силу патогенів.

Хоча кількість зареєстрованих випадків захворювань, спричинених смертельними грибками, все ще невелика, порівняно з іншими хворобами, темпи їхнього поширення за останні кілька років викликають занепокоєння, – як і той факт, що мутації роблять їх більш стійкими до лікування. Мільйони випадків також залишаються незареєстрованими, оскільки збудники відіграють опосередковану роль у смерті людей від раку до ВІЛ-інфекції.

Уперше грибок Candida auris знайшли у вушному каналі пацієнта в Японії у 2009 році. Але вже в 2022 році – це останній рік, за який є вичерпні дані, у США цей грибок знайшли у 2 377 людей. Це більш ніж у сім разів більше, ніж у 2018 році – саме тоді вирішили, що про захворювання на цей грибок треба повідомляти в органи здоровʼя.

«Люди знають про грибки на нігтях ніг, але вони не замислюються над тим, що грибки все частіше викликають небезпечні для життя людини захворювання. Світ тільки починає усвідомлювати необхідність більш точної та швидкої діагностики грибкових інфекцій у людей», – каже професорка Сара Гурр, яка спеціалізується на грибкових інфекціях в Університеті Ексетера.

Під чай пандемії Covid-19 лікарні заповнилися хворими – це також сприяло поширенню грибків. У 2021 році мукормікоз, або чорний грибок, поширився в індійських лікарнях через уражені пліснявою кисневі труби та зволожувачі, якими лікували хворих на коронавірус пацієнтів.

У червні 2024 року китайські дослідники, переглядаючи медичні записи 2009-2019 років, виявили двох пацієнтів, хворих на гриб Rhodosporidiobolus fluvialis. Хоча раніше вважалося, що він не може заразити людей, у лабораторних дослідженнях він витримав нормальну температуру людського тіла. Під впливом спеки він також розвинув мутації, які зробили існуючі протигрибкові ліки неефективними для інфікованих мишей. 

Глобальний карантин, спричинений пандемією Covid-19, порушив взаємодію між людьми та змінив вплив різноманітних патогенів на людей. Тепер імунна система людей може бути менш захищеною від вторгнення інфекційних захворювань, ніж раніше. Це також пояснює, чому різноманітні захворювання тепер повертаються з подвоєною силою.

Нагадаємо, світова преса б’є на сполох: Україна стала розсадником антибіотикорезистентних інфекцій. The Sunday Times опублікувала матеріал із заголовком «Війна в Україні виявила супербактерії, що мутували, і здатні протистояти антибіотикам». У матеріалі, зокрема, йдеться про дослідження професора клінічної бактеріології Лундського університету, під час якого науковець перевірив зразки від 141 пацієнта, які проходили лікування в українських клініках.

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Теги: інфекційні захворювання хвороба гриби вірус карантин

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