Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перші кадрові рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перші кадрові рішення
Шмигаль пообіцяв провести перевірку і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Очільник Міністерства охорони здоров'я звільнив керівництво Центральної МСЕК, а також чиновників профільного департаменту МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, а також керівництво профільного департаменту МОЗ, який відповідав за координацію діяльності МСЕК. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

Як зазначив глава уряду, буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

«Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК», – пояснив він.

Медико-соціальну експертну комісію буде замінено новою європейською моделлю. Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Зокрема, президент України вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Як наголосив президент, для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я кадрові зміни Денис Шмигаль Віктор Ляшко звільнення прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки урядовій програмі «єОселя» уже 13 тис. родин мають власне житло
Уряд змінив умови пільгової іпотеки «єОселя»
4 жовтня, 14:40
Зеленський повідомив, що відправив представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину
Зеленський дав завдання Сирському стосовно деталей Плану перемоги
6 жовтня, 21:01
Українцям під окупацією відмовляють у наданні медпослуг
Українців на окупованих територіях перестали обслуговувати у лікарнях – Центр нацспротиву
11 жовтня, 00:02
Кабмін провів вже другі за цей тиждень зміни в уряді
Кабмін провів кадрові зміни в Мінагро та Держпраці
18 жовтня, 12:18
Ігор Кузін прокоментував корупцію в МСЕК
Чи вдасться подолати корупцію у МСЕК? Відповідь МОЗ
13 жовтня, 16:14
На прем’єрську посаду готують нового віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу (на фото зліва)
Названо прізвище можливого наступника Шмигаля
14 жовтня, 21:34
Працівники у Польщі відчули зміни на ринку праці
У Польщі відбувається хвиля масових звільнень – ЗМІ
18 жовтня, 09:43
Кулеба: Жодних претензій до своєї роботи під час звільнення я не почув, їх не було
«Я тільки натягнув футболку». Ексглава МЗС Кулеба розповів, як його звільняв Зеленський
Сьогодні, 16:03
Герега Галина: Дефіцит кадрів, спричинений війною (призов та еміграція співробітників), не дає змоги підсилити бізнес
«Усі позиції зайняли жінки». Герега розказала, як війна змінила кадрову ситуацію в «Епіцентрі»
Сьогодні, 21:30

Політика

Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перші кадрові рішення
Ліквідація МСЕК: Шмигаль розповів про перші кадрові рішення
Глава уряду повідомив, чим замінять скандальні МСЕКи
Глава уряду повідомив, чим замінять скандальні МСЕКи
Спікер парламенту пов'язаний з керівницею МСЕК Крупою? Стефанчук відповів на чутки
Спікер парламенту пов'язаний з керівницею МСЕК Крупою? Стефанчук відповів на чутки
Ліквідація МСЕК: президент розповів деталі
Ліквідація МСЕК: президент розповів деталі
МСЕК буде ліквідовано до кінця цього року – Зеленський
МСЕК буде ліквідовано до кінця цього року – Зеленський
Генеральний прокурор Костін подав у відставку
Генеральний прокурор Костін подав у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
70K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
9938
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua