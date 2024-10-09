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Кремль підтвердив, що Трамп таємно передавав тести на коронавірус для Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кремль підтвердив, що Трамп таємно передавав тести на коронавірус для Путіна
Під час пандемії Covid-19 Трамп особисто передав Путіну тести для виявлення хвороби
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що США та Росія нібито обмінювалася обладнанням на початку пандемії

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив інформацію про те, що колишній президент США Дональд Трамп надсилав тести на Covid-19 у розпал пандемії особисто російському лідеру Володимиру Путіну. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми теж відправляли обладнання на початку пандемії», – йдеться у письмовій відповіді Пєскова на запитання про правдивість інформації у книзі під назвою «Війна» журналіста Боба Вудворда.

Водночас речник Кремля спростував інформацію про телефонні розмови між політиками після закінчення президентського терміну Трампа, заявивши, що «це неправда».

Нагадаємо, у 2020 році під час пандемії Covid-19 тодішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп особисто передав російському диктатору Володимиру Путіну тести для виявлення хвороби. Вудворт стверджує, що Путін був «нажаханий від вірусу», тому Трамп таємно надіслав йому тести для виявлення хвороби, яких бракувало у США та інших країнах.

Як зазначає журналіст, диктатор прийняв їх, але «доклав зусиль, щоб запобігти політичним наслідкам» для президента США. Він застеріг Трампа, щоб той не розголошував інформацію про те, що передав йому дефіцитні тести. «Я не хочу, щоб ти комусь розповідав, тому що люди будуть злитися на тебе, а не на мене», – казав тоді Путін.

Натомість речник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Стівен Чунг спростував твердження Вудворта, які той виклав у своїй книзі. За його словами, жодна «із цих вигаданих історій» не відповідає дійсності».

Раніше Трамп заявив, що «дуже образився» на Путіна за те, що той нібито підтримав кандидатку в президенти США Камалу Гарріс. Водночас Трамп додав, що ніхто з президентів США не ставився до Росії більш жорстко, аніж він, і Путін про це «знає як ніхто інший».

До слова, син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні.

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Теги: Дональд Трамп путін вірус Дмитро Пєсков

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