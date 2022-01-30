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    Вчені назвали симптом, що вказує на небезпечні наслідки «тривалого Covid-19»

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    Учасники дослідження вдихали газ ксенон під час магнітно-резонансної томографії - Вчені назвали симптом, що вказує на небезпечні наслідки «тривалого Covid-19»
    Учасники дослідження вдихали газ ксенон під час магнітно-резонансної томографії
    фото: Sky News

    Задишка у перехворілих Covid-19 вказує на довгострокові наслідки хвороби

    Наявність задишки у людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, вказує на довгострокові наслідки хвороби. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на дослідження вчених Оксфордського університету.

    Експерти перевірили МРТ-візуалізацію легень з використанням гіперполяризованого ксенону у 36 осіб, які хворіли на Covid-19.

    Учасники дослідження вдихали газ ксенон під час магнітно-резонансної томографії. Ксенон поводиться дуже схоже на кисень, але його можна прослідкувати візуально під час сканування, тому вчені змогли побачити, наскільки добре він з легенів потрапляє у кровообіг.

    Дослідники виявили, що у більшості людей з тривалим перебігом коронавірусу поширення газу було менш ефективним, ніж у здорових людей. Люди, які були госпіталізовані з коронавірусом, мали аналогічні аномалії.

    Вчені дійшли висновку, що задишку можуть спричинити мікроскопічні ушкодження в структурі легень чи їхній судинній сітці, які не виявляються з допомогою звичайних тестів.

    «Тепер ми маємо відповісти на низку важливих питань, наприклад, у якого відсотка пацієнтів із тривалим коронавірусом будуть аномальні результати сканування МРТ, а також які масштаби цих аномалій, причини та довгострокові наслідки», – заявили вчені.

    Нагадаємо, науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому.

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    Теги: здоров'я хвороби коронавірус
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    Вчені назвали симптом, що вказує на небезпечні наслідки «тривалого Covid-19»