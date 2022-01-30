1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей: що важливо знати

Перший етап кампанії триватиме три тижні

В Україні організована кампанія зі щеплення дітей, які пропустили (або не зробили взагалі) вакцинацію, передбачену Національним календарем профілактичних щеплень. Це пов'язано з останніми спалахами хвороби на Рівненщині та на Закарпатті. Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що через слабке охоплення дітей вакцинацією поліовірус продовжує циркулювати в популяції, особливо вразливими є діти до 5 років,

Проведення першого етапу дозволить захистити дітей від невиліковного паралічу, у разі якщо вони інфікуються поліовірусом.

Коли розпочинається кампанія

Перший етап кампанії розпочинається в усіх регіонах 1 лютого 2022 року і триватиме три тижні.

Кому треба щеплюватись?

Дітям віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які з певних причин пропустили одну чи більше необхідних до віку доз щеплення. Для їх надолуження батькам дитини слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Чим щеплюватимуть дітей?

Для першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва у монодозних чи багатодозних флаконах. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Держава закупила понад 400 тис. доз такої вакцини для покриття загальних потреб і проведення першого етапу імунізації в межах кампанії.

Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу.

Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки. В сідницю вакцину не вводять.

Як перевірити вакцинальний статус своєї дитини і отримати щеплення?

Ознайомтеся з Національним календарем профілактичних щеплень.

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Перегляньте дані щодо здійснених щеплень, внесені у медичну картку вашої дитини.

Перевірте, чи отримала дитина всі щеплення відповідно до віку.

Якщо ви помітили, що якогось зі щеплень не вистачає, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря або педіатра.

Щеплення від поліомієліту внесені у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров'я України.

Що робити, якщо ви не зробили щеплення вчасно?

Не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена якась із доз. Незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Що робити, якщо вам кажуть, що вакцини немає?

Якщо вам кажуть, що вакцини немає або безпідставно відмовляють від вакцинації, потрібно звернутися до керівника медзакладу. Якщо керівник не може або відмовляється надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

Перевірити актуальні дані щодо наявності вакцин, можна на сайті Центру громадського здоров’я.

Чому важливо щеплюватися від поліо?

Поліомієліт – інфекційне захворювання, яке є небезпечним для життя. Його спричиняють поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через заражену воду та їжу. Особливо вразливі до нього діти до 6 років. У більшості випадків поліомієліт протікає непомітно, проте людина продовжує розповсюджувати вірус й інфікувати інших. В 1 з 200 випадків поліо спричиняє невиліковний параліч. 5–10% з тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, помирають через ураження паралічем саме дихальні м’язи.

Ліків від цієї хвороби не існує. Єдиним і безальтернативним захистом є вакцинація.

Нагадаємо, перший випадок підтвердили у 17-місячної дівчинки з Рівненщини, дитина також була невакцинована через відмову батьків.

Аби не допустити розповсюдження поліомієліту в Україні затверджено план реагування. Усі діти до 6 років, які пропустили щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, — повинні його надолужити. Наприклад, якщо дитина має 2, 4, 6 або 18 місяців і ще не отримала щеплення — потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Вакцини закуповують державним коштом, а тому вони безоплатні. Щеплення можна зробити в державних медичних закладах.

Довідково Поліомієліт – інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті. Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей від поліомієліту вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років. Щеплення — безоплатні.

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