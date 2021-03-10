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    Коронавірус на Закарпатті: лікарні Ужгорода заповнені майже на 100%

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    Медична система Закарпаття знаходиться на межі колапсу - Коронавірус на Закарпатті: лікарні Ужгорода заповнені майже на 100%
    Медична система Закарпаття знаходиться на межі колапсу
    фото:realnilubny.com.ua

    Головний лікар обласної клінічної лікарні: Місць у реанімаціях немає

    Медична система Ужгорода знаходиться на межі колапсу, лікарні вщент заповнені хворими на коронавірус, більшість з яких потребують кисневої підтримки. Про ситуацію на Закарпатті в інтерв‘ю «Главкому» розповів Юрій Яцина, головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака в Ужгороді. «Ліжковий фонд, який виділений на «ковід» у Закарпатській області підходить до критичного рівня, практично заповнено 85-90%. Якщо брати обласні заклади охорони здоров’я, розміщені в Ужгороді, то станом на 8 березня усі вони були заповнені практично вщент. Місць у реанімаціях немає, вони заповнені важкими хворими. Окрім того, багато пацієнтів, які перебувають на кисневій терапії, розміщені не у реанімаційних відділеннях. Станом на 8 березня у нас в лікарні перебуває 168 пацієнтів, з них на кисневій терапії десь 120», – зазначив Яцина.

    Нагадаємо, Закарпаття перебуває в червоній карантинній зоні. До області обмежено в’їзд і виїзд пасажирського транспорту, заборонені масові, а також спортивні заходи за участю глядачів. На відміну від сусідніх Івано-Франківської і Чернівецької областей минулого року Закарпаття вдавалось довше зберігати епідеміологічну стабільність.

    Сьогодні ж усе інакше. З близько 2500 ліжок, розгорнутих у 17 «ковідних» лікарнях області, заповнені понад 80%. Майже усі шпиталізовані потребують кисневої підтримки. Найбільш гостро відчувають брак медиків, кисню, ліжок заклади, розташовані в обласному центрі.


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    Теги: Закарпаття лікар коронавірус
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