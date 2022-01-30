Коронавірус в Україні: скільки випадків зафіксували минулої доби

Через Covid-19 госпіталізували понад три тисячі людей

За добу 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 692 осіб, летальних випадків зафіксовано 94, одужали 3 145 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 042 469 осіб;

одужало – 3 618 402 особи;

летальних випадків – 100 125;

проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Напередодні три дні поспіль в Україні реєстрували рекордні показники заражень від часу початку пандемії.

За добу 28 січня зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806.

Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

Також за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.



