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    Коронавірус в Україні: скільки випадків зафіксували минулої доби

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    Минулої доби виявили&nbsp;3 378 хворих на&nbsp;Covid-19 дітей - Коронавірус в Україні: скільки випадків зафіксували минулої доби
    Минулої доби виявили 3 378 хворих на Covid-19 дітей
    фото: unicef.org

    Через Covid-19 госпіталізували понад три тисячі людей

    За добу 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3 692 осіб, летальних випадків зафіксовано 94, одужали 3 145 людей.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 042 469 осіб;
    • одужало – 3 618 402 особи;
    • летальних випадків – 100 125;
    • проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

    Напередодні три дні поспіль в Україні реєстрували рекордні показники заражень від часу початку пандемії.

    За добу 28 січня зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806.

    Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

    Також за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

    Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

    Читайте також: Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?


    Теги: хвороби Денис Шмигаль час коронавірус
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    Коронавірус в Україні: скільки випадків зафіксували минулої доби