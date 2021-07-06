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    Кожен третій. Скільки українців мають антитіла до коронавірусу

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    Остаточні дані дослідження опублікують у серпні - Кожен третій. Скільки українців мають антитіла до коронавірусу
    Остаточні дані дослідження опублікують у серпні
    Фото з відкритих джерел

    Упродовж липня можна чекати в гості медиків та соціологів

    Третина українців має антитіла до COVID-19. Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

    За його словами, такі цифри випливають із попередніх даних дослідження, що проводить МОЗ, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

    «Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла. На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу», – повідомив Михайло Радуцький.

    Остаточні дані дослідження опублікують у серпні. Ще планують визначити, чи багато українців перехворіло у легкій формі і навіть не здогадувалося про це. Дані про колективний імунітет важливі для прогнозування наступної хвилі пандемії.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус.

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    Теги: імунітет ВООЗ коронавірус Михайло Радуцький
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    Кожен третій. Скільки українців мають антитіла до коронавірусу