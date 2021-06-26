Вакцинуватися від коронавірусу можна при будь-якому рівні антитіл – ВООЗ

Вакцинацію від Сovid-19 можна робити при будь-якому рівні антитіл

Коронавірус став другою після інфаркту причиною смертності в багатьох країнах

Сплеск захворюваності на коронавірус фіксують зараз у Великобританії, Росії та Португалії.Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович. За її словами, пандемію можна зупинити в цьому році, але тільки спільними зусиллями. Вона зазначила, що вакцинацію від Сovid-19 можна робити при будь-якому рівні антитіл.

В інтерв'ю ТАСС Вуйнович заявила, що, за попередніми даними, коронавірус «став другою причиною смертності в багатьох країнах».

«На першому місці інфаркт міокарда, але ковід піднімається... Звичайно, кожна країна робить свої розрахунки і аналізи, але треба зрозуміти, що світ зустрівся з дуже серйозною загрозою», – вважає представниця ВООЗ.

За її словами, робити щеплення від Covid-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

«Якщо у вас є антитіла, це не означає, що вакцина завдасть вам якоїсь шкоди. Це абсолютно неправда. Незважаючи на рівень титрів антитіл, можливо безпечно вакцинуватися», – повідомила Вуйнович.

Як вважає представниця ВООЗ, зупинити пандемію «треба в цьому році», але «зусиль однієї людини недостатньо».

«Пандемія – це не погода, це не клімат, ми можемо впливати на неї. Це пандемія поведінки, це питання до людства, чи зможемо ми відразу зробити все від нас залежне, щоб зупинити пандемію», – додала фахівчиня.

Раніше у США регулятор оголосив попередження щодо рідкісного побічного ефекту вакцин Pfizer та Moderna – підвищеного ризику міокардиту (запалення серцевого м’язу) та перикардиту (запалення тканин, що оточують серце).

Тим часом влада Словаччина відмовляються від вакцинації населення російським препаратом «Супутник V». Про таке рішення уряду повідомив міністр економіки Ріхар Сулік, додавши при цьому, що придбання російської вакцини було для країни «великим конфузом».

Вакцинація в Україні другий день поспіль б’є рекорди. За минулу добу від коронавірусу зробили рекордні 97130 щеплень, з яких другу дозу отримали – 60590 українців.