  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оперативні дані. В Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За минулу добу, 5 липня, 266 мешканців України було госпіталізовано з коронавірусом - Оперативні дані. В Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус
    За минулу добу, 5 липня, 266 мешканців України було госпіталізовано з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    20 українці напередодні не змогли побороти Covid-19

    За минулу добу, 5 липня, в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 11). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 266 осіб;
    • летальних випадків – 20;
    • одужало – 1 086 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 20 151 особу,
    • методом ІФА – 8 271 особу,
    • експрес-тестами – 12 095 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 238 364 особи;
    • одужало – 2 172 687 осіб;
    • летальних випадків – 52 504;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

    До слова, у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

    Читайте також інтерв'ю:
    Теги: Національна поліція України здоров'я Міністерство охорони здоров'я коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оперативні дані. В Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус