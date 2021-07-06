«Дельта»-наступ. Як і чому «коронавірусні графіки» знову лізуть угору

Україна має всі шанси серйозно зустрітися з новими штамами уже у серпні

Попри обережні констатації від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що у світі загальна ситуація краща, ніж це було 2-3 місяці тому, фахівці стверджують: на осінь може розпочатися нова «хвиля». Хоча у деяких країнах її видно вже сьогодні. Варто лише навіть побіжно глянути на графіки. Для України найбільша загроза – це стрімке поширення вірусу у Росії, яке знову набрало обертів. Ось чому окремі політичні сили виступали за повне закриття кордонів з РФ. Хоча враховуючи, що росіяни починають наповнювати курорти найпопулярніших Туреччини та Єгипту, наші співвітчизники після спілкування з сусідами, самостійно можуть «доставити» нові штами на батьківщину.

«10-тижневе зниження числа випадків Covid-19 в 53 країнах Європейського регіону ВООЗ підійшло до кінця», – попередив на брифінгу для преси Ханс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі. Він також додав, що минулого тижня кількість хворих зросла на 10% через збільшення кількості поїздок, зборів і ослаблення соціальних обмежень.

Як розповіли «Главкому» експерти, навіть ті європейські країни, які активно проводили вакцинаію, можуть зіштовхнутися з новою хвилею коронавірусу, який почав уражати більше молодих (а отже – невакцивованих) людей. Що говорити про країни, які забарилися із щепленням…

Поки ж Україна, як і решта країн Європи, видихає після січневого спалаху, чимало інших держав ледве встигають рятувати своїх громадян. Чи не чекає така сама доля на Україну за пару місяців?..

Бразилія

Населення: 214 079 196 Показник тестувань на 1 млн: 252 258 Показники вакцинації: 36,53% Чим вакцинують: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac

Абсолютний світовий лідер за кількістю випадків зараження коронавірусом за добу. 4 липня уряд країни оголосив про 54 556 нових випадків захворювання за добу. Однак, вірогідно, ця цифра є дуже заниженою, адже у Бразилії, де проживає понад 214 млн осіб, за даними worldometers.info, охоплення тестуванням на 1 млн людей складає лише 252 258.

Індія

Населення: 1 393 642 378 Показник тестувань на 1 млн: 301 209 Показники вакцинації: 20,61% Чим вакцинують: Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V

В Індії кількість жертв Covid-19 перевищила позначку в 400 тис. Ця країна стала третьою в світі після США і Бразилії, яка переступила високий поріг смертності від коронавірусу. Понад те, за словами експертів, ці цифри насправді можуть бути набагато вищими, оскільки багато смертей в Індії не реєструються офіційно. Усього в країні було зареєстровано понад 30 млн випадків, за цим показником країна поступається лише США (33,6 млн випадків).

Зазначається, що в останні тижні добовий Covid -приріст в Індії впав до 40 тисяч нових епізодів після пікових значень в 400 тисяч у травні. Зниження приросту може пояснюватися введенням локдаунів в окремих штатах.

Індонезія

Населення: 276 430 420 Показник тестувань на 1 млн: 74 598 Показники вакцинації: 11,72% Чим вакцинують: Oxford/AstraZeneca, Sinovac

За кількістю випадків зараження коронавірусом за добу Індонезія посіла третє місце після Бразилії а Індії. Кількість виявлених за добу хворих на коронавірусну інфекцію продовжує бити усі рекорди. Так, станом на суботу, 3 липня, уряд країни відзвітував про новий піковий показник: 27 913 нових хворих.

Динаміка захворюваності не збавляє обертів: станом на 4 липня уряд візвітував про 27233 випадки за день. Можна припустити, що і такі показники – лише вершина айсбергу, адже в Індонезії з населенням у 276,5 млн, показник тестувань на 1 млн становить лише 74 598.

Всього ж від початку пандемії у країні захворіли 2,3 млн осіб, померли 60 тис.

З 2 липня більш ніж на два тижні уряд країни запровадив дуже суворі обмеження: в Джакарті, на островах Ява та Балі перевели на дистанційну робот у усіх працівників не життєво важливих установ, позакривали школи, магазини та мечеті.

От вже чотири доби поспіль кількість нових діагностованих хворих перевищує 25 тисяч

Велика Британія

Населення: 68 244 848 Показник тестувань на 1 млн: 3 147 298 Показники вакцинації: 66,69 % Чим вакцинують: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

На минулому тижні добовий показник захворюваності у Великій Британії перевищив 25 тис. Водночас уряд на Туманному Альбіоні не вішає носа і планує зняти обмеження 19 липня. Передумови для оптимізму є: високий рівень охоплення вакцинацією та високий рівень тестування.

До слова, серед хворих у Великій Британії чимало молоді. Однак пояснення тому не лише певні особливості штаму, а й вакцинаційна політика країни. Там щеплюють у першу чергу літніх людей, отже, вони просто вже мають захист від коронавірусної хвороби – на відміну від великої частини молоді.

Росія

Населення: 145 997 494 Показник тестувань на 1 млн: 1 043 169 Показники вакцинації: 17,11 % Чим вакцинують: EpiVacCorona, Sputnik V

РФ, де зараз вирує штам коронавірусу «Дельта», а також окуповані нею українські території, можуть стати для нас основним джерелом інфікування.

В Росії штам «Дельта» набув особливо небезпечної мутації (B.1.617.2.1), яку дослідники назвали «Дельта плюс». Небезпека цього варіанту вірусу полягає у здатності знижувати активність антитіл до вірусу у перехворілих на Covid-19 та вакцинованих від нього.

Власне саме швидким поширенням саме цього штаму вчені пояснюють нинішню потужну хвилю коронавірусної хвороби в РФ. В цілому в РФ з початку епідемії офіційно зареєстровані 5 635 294 випадки зараження коронавирусной інфекцією, 138 579 померли.

Два тижні тому в РФ посилили карантинні обмеження, проте наразі це не дало відчутного ефекту. Приміром, в лікарнях російської столиці будуть надавати планову допомогу тільки вакцинованим від коронавірусу пацієнтам. Винятки запровадили лише для людей з онкологією і захворюваннями крові.

З 19 червня в Москві частина ресторанів почне приймати тільки вакцинованих відвідувачів. Для відвідування таких закладів потрібен індивідуальний QR-код, що підтверджує вакцинацію. Також мирові судді Москви призупинили особистий прийом громадян без сертифіката про вакцинацію від коронавірусу або довідки про наявність антитіл.

Ситуація настільки критична, що уряд запустив програми обов'язкової вакцинації. В Якутії, наприклад, неприщепленим заборонили відвідувати будівлі держорганів.

Україна

Населення: 43 468 779 Показник тестувань на 1 млн: 251 331 Показники вакцинації: 4,74 % Чим вакцинують: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac

Попри те, що станом на сьогоднішній (5 липня) ранок уряд відзвітував про менше ніж три сотні нових випадків захворюваності за добу, експерти закликають не розслаблятися. Мережевий аналітик Євген Істрєбін переконаний: Україні не уникнути потужного спалаху захворюваності восени.

«В Україні вікова категорія 80+ вакцинована на 4% однієї дозою, повний курс вакцинації пройшли 1,87%. Повний курс вакцинації в цій віковій групі найнижчий. Державі абсолютно по**р, що люди похилого віку практично беззахисні перед хвилею «дельти», що наближається», - пояснює експерт.

За словами Істрєбіна, у цій віковій групі, ризик госпіталізації при зараженні найвищий, і становить 51%, ризик летального результату 17%.

«Всі розвинені країни строків вакцинують в першу чергу. У нас немає, ми йдемо своїм шляхом», – резюмує експерт.

За даними ourworldindata.org, за темпами вакцинації Україна дуже відстає не те о від європейських, а й від перерахованих вище країн.

Україна пасе задніх у питанні вакцинації населення від коронавірусної хвороби

Між тим, українська влада готується до пафосного відзначення Дня Незалежності. Нагадаємо, у січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенка кожній ОДА було доручено забезпечити встановлення найбільшого державного прапора України в області до Дня Державного Прапора з нагоди 30-річчя незалежності держави. StateWatch із посиланням на облдержадміністрації та інформацію з відкритих джерел, загальна вартість реалізації такого проекту становитиме 170,7 млн грн. Експерти організації підрахували, що за ці гроші Україна могла б придбати понад 338 тис. доз вакцини.

Що важливіше: 17 прапорів чи 338,6 тис. доз вакцини?

Наталія Сокирчук, «Главком»