Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину

Паралельно з кремлівськими публікаціями у світі справді зафіксували резонансний випадок із хантавірусом – але зовсім інший

Лікарка-інфекціоністка: хантавірус в Україні є, але до картини, яку малює Кремль, не має жодного стосунку

Російські ЗМІ поширили повідомлення про нібито масовий спалах хантавірусу серед українських військових на Харківщині та Сумщині. Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська пояснила, що насправді відбувається з цим вірусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію лікарки у Facebook.

Що стверджують у Москві

7 травня ТАСС і РІА Новості опублікували повідомлення з посиланням на «джерело в російських силових структурах». За цією версією, хантавірус нібито охопив Харківську, Сумську та Львівську області, а підрозділи на сході через нього зазнають небойових втрат. Крім того, стверджується, що командири начебто забороняють надавати допомогу хворим, вважаючи їх симулянтами.

Услід за агентствами подібні публікації з'явилися у російських пабліках, дотичних до прикордонних регіонів, — зокрема, про «загрозу перекидання вірусу» на Воронезьку область.

Українські ЗМІ цю інформацію охарактеризували як «нісенітницю».

Що відбувається з хантавірусом насправді

Паралельно з кремлівськими публікаціями у світі справді зафіксували резонансний випадок із хантавірусом — але зовсім інший. 4 травня ВООЗ повідомила про спалах на борту круїзного лайнера Hondius, який прямував з Аргентини до Кабо-Верде. З восьми підтверджених випадків троє хворих загинули — найімовірніше, від кардіопульмонарного синдрому, хоча офіційного підтвердження діагнозу ще немає. На судні оголошено карантин на строк до восьми тижнів. 10 травня лайнер прибуде до Тенерифе, де решту пасажирів евакуюють.

Йдеться про штам Андес – єдиний різновид хантавірусу, для якого задокументована передача від людини до людини. Він викликає важкий кардіопульмонарний синдром. Близько 40 пасажирів зійшли на острові Святої Єлени ще до оголошення карантину – вихідці з понад 23 країн, їх розшукують і відстежують.

Інфекціоністка пояснила ситуацію в Україні

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, професорка Ольга Голубовська у Facebook зазначила, що хантавірусна інфекція в Україні справді поширена – по всій території країни. Але це зовсім інша картина, ніж та, яку малює Кремль.

«Діагностуються, як правило, лише важкі випадки, що протікають з геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом – хвороби, клінічно схожої з лептоспірозом. Інші форми, наприклад доброякісна нефропатія, потребують особливої настороженості та певних знань», – пояснила вона.

Штаму Андес, знайденого на лайнері й здатного передаватися між людьми, в Україні не фіксували. Вітчизняна форма хвороби – геморагічна лихоманка з нирковим синдромом – від людини до людини не передається.

Лікарка також нагадала: за класифікацією американського CDC хантавіруси належать до категорії C потенційних агентів біологічних атак. Наразі вони не становлять найвищої загрози, але теоретично можуть бути модифіковані для масового поширення. Саме тому, переконана Голубовська, розуміти базові закономірності інфекційних процесів важливо кожному.

«Тоді ніхто не зможе вами маніпулювати – і ви не повірите в ту дичину, яку часто доводиться чути в останні роки з різних джерел», – підсумувала вона.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера MV Hondius, що прямував із Південної Америки до Африки, стався спалах хантавірусу — троє пасажирів загинули. У п'ятьох громадян України на борту ознак інфікування не виявили.