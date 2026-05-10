Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину
Паралельно з кремлівськими публікаціями у світі справді зафіксували резонансний випадок із хантавірусом – але зовсім інший
Колаж: glavcom.ua

Лікарка-інфекціоністка: хантавірус в Україні є, але до картини, яку малює Кремль, не має жодного стосунку

Російські ЗМІ поширили повідомлення про нібито масовий спалах хантавірусу серед українських військових на Харківщині та Сумщині. Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська пояснила, що насправді відбувається з цим вірусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію лікарки у Facebook.  

Що стверджують у Москві

7 травня ТАСС і РІА Новості опублікували повідомлення з посиланням на «джерело в російських силових структурах». За цією версією, хантавірус нібито охопив Харківську, Сумську та Львівську області, а підрозділи на сході через нього зазнають небойових втрат. Крім того, стверджується, що командири начебто забороняють надавати допомогу хворим, вважаючи їх симулянтами.

Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину фото 1
Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину фото 2

Услід за агентствами подібні публікації з'явилися у російських пабліках, дотичних до прикордонних регіонів, — зокрема, про «загрозу перекидання вірусу» на Воронезьку область.

Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину фото 3
Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину фото 4
Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину фото 5

Українські ЗМІ цю інформацію охарактеризували як «нісенітницю».

Що відбувається з хантавірусом насправді

Паралельно з кремлівськими публікаціями у світі справді зафіксували резонансний випадок із хантавірусом — але зовсім інший. 4 травня ВООЗ повідомила про спалах на борту круїзного лайнера Hondius, який прямував з Аргентини до Кабо-Верде. З восьми підтверджених випадків троє хворих загинули — найімовірніше, від кардіопульмонарного синдрому, хоча офіційного підтвердження діагнозу ще немає. На судні оголошено карантин на строк до восьми тижнів. 10 травня лайнер прибуде до Тенерифе, де решту пасажирів евакуюють.

Йдеться про штам Андес – єдиний різновид хантавірусу, для якого задокументована передача від людини до людини. Він викликає важкий кардіопульмонарний синдром. Близько 40 пасажирів зійшли на острові Святої Єлени ще до оголошення карантину – вихідці з понад 23 країн, їх розшукують і відстежують. 

Інфекціоністка пояснила ситуацію в Україні

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, професорка Ольга Голубовська у Facebook зазначила, що хантавірусна інфекція в Україні справді поширена – по всій території країни. Але це зовсім інша картина, ніж та, яку малює Кремль.

«Діагностуються, як правило, лише важкі випадки, що протікають з геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом – хвороби, клінічно схожої з лептоспірозом. Інші форми, наприклад доброякісна нефропатія, потребують особливої настороженості та певних знань», – пояснила вона.

Штаму Андес, знайденого на лайнері й здатного передаватися між людьми, в Україні не фіксували. Вітчизняна форма хвороби – геморагічна лихоманка з нирковим синдромом – від людини до людини не передається.

Лікарка також нагадала: за класифікацією американського CDC хантавіруси належать до категорії C потенційних агентів біологічних атак. Наразі вони не становлять найвищої загрози, але теоретично можуть бути модифіковані для масового поширення. Саме тому, переконана Голубовська, розуміти базові закономірності інфекційних процесів важливо кожному.

«Тоді ніхто не зможе вами маніпулювати – і ви не повірите в ту дичину, яку часто доводиться чути в останні роки з різних джерел», – підсумувала вона.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера MV Hondius, що прямував із Південної Америки до Африки, стався спалах хантавірусу — троє пасажирів загинули. У п'ятьох громадян України на борту ознак інфікування не виявили. 

Читайте також:

Теги: лайнер карантин інфекція хантавірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лістерія найчастіше передається через забруднені харчові продукти, зокрема немиті салатні мікси
Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації
1 травня, 12:49
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
4 травня, 03:31
Інфекцію жінка спочатку прийняла за звичайну застуду
На Волині вагітна втратила дитину через лістеріоз: що треба знати
5 травня, 16:09
Через симптоми хантавірусу з борту евакуювали п'ятьох осіб
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
7 травня, 12:13
До інфекційної лікарні госпіталізували вже вісьмох дітей із симптомами кишкової інфекції
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
8 травня, 04:19
Лайнера MV Hondius, на якому зафіксовано спалах небезпечного вірусу
Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії
Вчора, 21:56

Здоров'я

Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину
Кремлівські ЗМІ вигадали епідемію хантавірусу в ЗСУ: інфекціоністка пояснила реальну картину
Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії
Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії
Прогноз магнітних бур на 9-10 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 травня: якою буде сонячна активність
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
Прогноз магнітних бур на 7-8 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 травня: якою буде сонячна активність
На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується
На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua