Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії
Лайнера MV Hondius, на якому зафіксовано спалах небезпечного вірусу
фото з відкритих джерел

Смертельно небезпечна інфекція, що вже забрала життя кількох туристів на круїзному лайнері, впритул наблизилася до українських кордонів

Спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки. Реальна небезпека нависла й над Україною, адже в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою, тож цілком можливо, що смертельна інфекція вже впритул наблизилася до наших кордонів. Як інформує «Главком», про першу людину, яка опинилася під суворим санітарним наглядом на території Польщі, повідомляє RMF FM.

Головна санітарна інспекція Польщі офіційно підтвердила, що одна особа наразі перебуває під їхнім пильним контролем через ймовірний контакт із пасажиркою того самого злощасного лайнера MV Hondius, на якому було зафіксовано спалах смертельно небезпечної хвороби. На щастя, пацієнт поки що не має жодних симптомів, проте лікарі спостерігатимуть за його станом щонайменше сім днів.

Тим часом місцеві епідеміологи розгорнули масштабне розслідування, намагаючись відстежити всіх людей, які могли перетинатися з туристами після їхнього сходження на берег. Цікаво, що сам лайнер зараз прямує до Канарських островів, і, за попередніми даними, на його борту перебуває один поляк – капітан судна.

Хантавіруси – це підступна інфекція, яку переносять звичайні гризуни: миші, щури та нориці. Щоб підхопити хворобу, не обов’язково торкатися тварини – достатньо просто вдихнути пил, заражений їхніми виділеннями, або ж вірус може потрапити в організм через мікроподряпини на шкірі.

Для Польщі такі захворювання є відносною рідкістю. Щороку там фіксують від кількох до кількадесяти заражень, переважно серед працівників лісових господарств на Підкарпатті. Найчастіше європейців вражають штами, які викликають геморагічну лихоманку з серйозним ураженням нирок, що потребує негайного стаціонарного лікування.

Раніше «Главком» повідомляв про початок спалаху на MV Hondius: тоді лайнер іще перебував під медичним наглядом і прямував до африканського узбережжя.

До слова, «Главком» також писав, що п'ятеро українців на борту MV Hondius не мають ознак інфікування – їхній стан задовільний, а українські дипломати в Нідерландах і Малазі тримають ситуацію під контролем. 

Читайте також:

Теги: Польща лайнер тварини карантин інфекція небезпека вірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці польської армії
Польща планує створити найбільшу армію в ЄС: реакція Кремля
7 травня, 15:19
У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції
У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції
3 травня, 06:56
Поліція не зробила винятків для політика
Польський сенатор розігнався до 128 км/год і залишився без водійських прав
2 травня, 05:58
Поліція Вроцлава відкрила провадження за статтею «замах на вбивство»
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
28 квiтня, 12:40
Дипломат застеріг від популярної ілюзії, ніби Захід допомагає нам виключно через вдячність за «щит над Європою»
Ексочільник МЗС пояснив, чому європейські партнери «заплющують очі» на українську корупцію
26 квiтня, 19:15
На Волині виявили ще одну братську могилу жертв 1943 року
Польські дослідники знайшли невідому братську могилу на Волині: подробиці
21 квiтня, 17:44
Спецтрибунал для Росії стає реальністю
Ще дві країни приєдналися до угоди про спецтрибунал для РФ
15 квiтня, 04:44
Їжакам загрожують роботизовані газонокосарки
Німеччина хоче заборонити використання газонокосарок через їжаків: деталі
14 квiтня, 10:08
Бегемоти Ескобара під загрозою знищення
Бегемоти Ескобара стали загрозою для Колумбії: влада йде на радикальний крок
14 квiтня, 04:33

Здоров'я

Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії
Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії
Прогноз магнітних бур на 9-10 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 травня: якою буде сонячна активність
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
Прогноз магнітних бур на 7-8 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 травня: якою буде сонячна активність
На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується
На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується
Вакцина проти Covid-19 провокує рак? Що не так із гучною заявою інфекціоністки Коцюбайло
Вакцина проти Covid-19 провокує рак? Що не так із гучною заявою інфекціоністки Коцюбайло

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua