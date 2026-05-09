Хантавірус усе ближче до України: Польща запровадила карантин через загрозу епідемії

Смертельно небезпечна інфекція, що вже забрала життя кількох туристів на круїзному лайнері, впритул наблизилася до українських кордонів

Спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки. Реальна небезпека нависла й над Україною, адже в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою, тож цілком можливо, що смертельна інфекція вже впритул наблизилася до наших кордонів. Як інформує «Главком», про першу людину, яка опинилася під суворим санітарним наглядом на території Польщі, повідомляє RMF FM.

Головна санітарна інспекція Польщі офіційно підтвердила, що одна особа наразі перебуває під їхнім пильним контролем через ймовірний контакт із пасажиркою того самого злощасного лайнера MV Hondius, на якому було зафіксовано спалах смертельно небезпечної хвороби. На щастя, пацієнт поки що не має жодних симптомів, проте лікарі спостерігатимуть за його станом щонайменше сім днів.

Тим часом місцеві епідеміологи розгорнули масштабне розслідування, намагаючись відстежити всіх людей, які могли перетинатися з туристами після їхнього сходження на берег. Цікаво, що сам лайнер зараз прямує до Канарських островів, і, за попередніми даними, на його борту перебуває один поляк – капітан судна.

Хантавіруси – це підступна інфекція, яку переносять звичайні гризуни: миші, щури та нориці. Щоб підхопити хворобу, не обов’язково торкатися тварини – достатньо просто вдихнути пил, заражений їхніми виділеннями, або ж вірус може потрапити в організм через мікроподряпини на шкірі.

Для Польщі такі захворювання є відносною рідкістю. Щороку там фіксують від кількох до кількадесяти заражень, переважно серед працівників лісових господарств на Підкарпатті. Найчастіше європейців вражають штами, які викликають геморагічну лихоманку з серйозним ураженням нирок, що потребує негайного стаціонарного лікування.

До слова, «Главком» також писав, що п'ятеро українців на борту MV Hondius не мають ознак інфікування – їхній стан задовільний, а українські дипломати в Нідерландах і Малазі тримають ситуацію під контролем.