Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз

Епідеміологи перевіряють продукти, воду та поверхні у дитсадку №183.

У Львові триває розслідування спалаху кишкової інфекції у дитячому садку №183 на Сихові. Станом на 7 травня до інфекційного стаціонару госпіталізували вісьмох дітей, а у двох із них лабораторно підтвердили сальмонельоз. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише «Главком».

У всіх госпіталізованих дітей спостерігаються схожі симптоми: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі та підвищена температура. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості.

Після перших результатів аналізів фахівці підтвердили два випадки сальмонельозу – бактеріальної інфекції, яка уражає травну систему та може викликати серйозні ускладнення.

Наразі епідеміологи проводять комплексне розслідування причин спалаху. Спеціалісти опитують батьків, працівників садочка та контактних осіб, а також перевіряють харчові продукти, які вживали діти, питну воду, змиви з поверхонь, посуду та обладнання у закладі.

Також тривають лабораторні дослідження біологічного матеріалу від усіх хворих дітей. У Центрі контролю та профілактики хвороб наголосили, що джерело інфекції та фактори передачі наразі ще не встановлені. Розслідування триває.

Ознаки отруєння

Симптоми харчового отруєння або кишкової інфекції зазвичай з’являються швидко – від 1–2 годин до доби після вживання неякісної їжі.

Ось головні ознаки, на які варто звернути увагу:

Шлунково-кишкові прояви

Нудота та блювання: найперші реакції організму, який намагається позбутися токсинів.

Діарея (пронос): може бути частою, іноді зі зміною кольору або специфічним запахом.

Біль у животі: зазвичай це сильні болі в районі шлунка або пупка.

Загальна інтоксикація

Підвищення температури: від невеликої (37.2°C) до високої (38–39°C).

Слабкість: сильна млявість, запаморочення, відсутність апетиту.

Озноб: відчуття холоду та «ломота» в тілі.

