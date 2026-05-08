Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
Епідеміологи перевіряють продукти, воду та поверхні у дитсадку №183.
У Львові триває розслідування спалаху кишкової інфекції у дитячому садку №183 на Сихові. Станом на 7 травня до інфекційного стаціонару госпіталізували вісьмох дітей, а у двох із них лабораторно підтвердили сальмонельоз. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише «Главком».
У всіх госпіталізованих дітей спостерігаються схожі симптоми: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі та підвищена температура. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості.
Після перших результатів аналізів фахівці підтвердили два випадки сальмонельозу – бактеріальної інфекції, яка уражає травну систему та може викликати серйозні ускладнення.
Наразі епідеміологи проводять комплексне розслідування причин спалаху. Спеціалісти опитують батьків, працівників садочка та контактних осіб, а також перевіряють харчові продукти, які вживали діти, питну воду, змиви з поверхонь, посуду та обладнання у закладі.
Також тривають лабораторні дослідження біологічного матеріалу від усіх хворих дітей. У Центрі контролю та профілактики хвороб наголосили, що джерело інфекції та фактори передачі наразі ще не встановлені. Розслідування триває.
Ознаки отруєння
Симптоми харчового отруєння або кишкової інфекції зазвичай з’являються швидко – від 1–2 годин до доби після вживання неякісної їжі.
Ось головні ознаки, на які варто звернути увагу:
Шлунково-кишкові прояви
- Нудота та блювання: найперші реакції організму, який намагається позбутися токсинів.
- Діарея (пронос): може бути частою, іноді зі зміною кольору або специфічним запахом.
- Біль у животі: зазвичай це сильні болі в районі шлунка або пупка.
Загальна інтоксикація
- Підвищення температури: від невеликої (37.2°C) до високої (38–39°C).
- Слабкість: сильна млявість, запаморочення, відсутність апетиту.
- Озноб: відчуття холоду та «ломота» в тілі.
