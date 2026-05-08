Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз

glavcom.ua
До інфекційної лікарні госпіталізували вже вісьмох дітей із симптомами кишкової інфекції
Епідеміологи перевіряють продукти, воду та поверхні у дитсадку №183.

У Львові триває розслідування спалаху кишкової інфекції у дитячому садку №183 на Сихові. Станом на 7 травня до інфекційного стаціонару госпіталізували вісьмох дітей, а у двох із них лабораторно підтвердили сальмонельоз. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише «Главком».

У всіх госпіталізованих дітей спостерігаються схожі симптоми: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі та підвищена температура. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості.

Після перших результатів аналізів фахівці підтвердили два випадки сальмонельозу – бактеріальної інфекції, яка уражає травну систему та може викликати серйозні ускладнення.

Наразі епідеміологи проводять комплексне розслідування причин спалаху. Спеціалісти опитують батьків, працівників садочка та контактних осіб, а також перевіряють харчові продукти, які вживали діти, питну воду, змиви з поверхонь, посуду та обладнання у закладі.

Також тривають лабораторні дослідження біологічного матеріалу від усіх хворих дітей. У Центрі контролю та профілактики хвороб наголосили, що джерело інфекції та фактори передачі наразі ще не встановлені. Розслідування триває.

Ознаки отруєння

Симптоми харчового отруєння або кишкової інфекції зазвичай з’являються швидко – від 1–2 годин до доби після вживання неякісної їжі.

Ось головні ознаки, на які варто звернути увагу:

Шлунково-кишкові прояви

  • Нудота та блювання: найперші реакції організму, який намагається позбутися токсинів.
  • Діарея (пронос): може бути частою, іноді зі зміною кольору або специфічним запахом.
  • Біль у животі: зазвичай це сильні болі в районі шлунка або пупка. 

Загальна інтоксикація

  • Підвищення температури: від невеликої (37.2°C) до високої (38–39°C).
  • Слабкість: сильна млявість, запаморочення, відсутність апетиту.
  • Озноб: відчуття холоду та «ломота» в тілі.

«Главком» писав, що певні види овочів є обов'язковими для раціону, оскільки вони можуть допомогти запобігти різноманітним сезонним інфекціям. Крім того, вони можуть посилити захист організму та підтримати загальний стан здоровʼя.

За словами дієтолога, одним із суперпродуктів є шпинат. Він багатий вітамінами А, С і K, залізом і фолієвою кислотою. Шпинат має позитивний вплив на імунну систему, підтримує здорову функцію клітин і поліпшує загальний стан організму. Також цей зелений овоч є чудовим джерелом заліза, необхідного для створення гемоглобіну, що доставляє кисень до тканин тіла.

