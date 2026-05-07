Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців

Валерія Поліщук
Валерія Поліщук
Через симптоми хантавірусу з борту евакуювали п'ятьох осіб
фото: Marine Traffic

У п’ятьох громадян України, які перебувають на круїзному лайнері MV Hondius, не виявили ознак інфікування хантавірусом. Наразі стан здоров'я наших співвітчизників оцінюється як задовільний. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Стан здоров’я п'ятьох громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак захворювання у них не виявлено», – розповіли в МЗС.

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів (Іспанія), куди має прибути 9 травня. Одразу після пришвартування медики проведуть повне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.

Українські дипломати в Нідерландах та Малазі тримають ситуацію на особливому контролі та перебувають на постійному зв'язку з компанією-оператором лайнера.

Загалом через симптоми хантавірусу з борту евакуювали п'ятьох осіб. У двох евакуйованих діагноз підтвердився: вони проходять лікування у ПАР та Швейцарії. Ще трьох осіб із підозрою на хворобу доправили до медичних закладів Німеччини та Нідерландів.

Нагадаємо, подорож круїзного лайнера MV Hondius, що розпочалася 20 березня в аргентинському місті Ушуая, завершилася масштабною кризою в охороні здоров'я. Під час переходу до Кабо-Верде на борту було зафіксовано спалах хантавірусної інфекції – небезпечної хвороби, що передається через гризунів. За оцінками ВООЗ, цей вірус, який атакує легені та нирки, має надзвичайно високий рівень смертності, що подекуди сягає 50%.

Фахівці припускають, що «нульовими пацієнтами» стала сімейна пара з Нідерландів. Ймовірно, вони інфікувалися ще під час перебування в Південній Америці, до моменту посадки на корабель. Обоє пасажирів згодом померли. Тісна комунікація в межах кают та тривале перебування у замкненому просторі сприяли подальшому поширенню вірусу. Станом на 6 травня відомо про:

  • 3 летальних випадки серед пасажирів;
  • 2 лабораторно підтверджених діагнози (у туристів зі Швейцарії та Британії);
  • 5 імовірних випадків зараження.

Зараження найчастіше відбувається через вдихання пилу, що містить мікрочастинки виділень хворих гризунів. ВООЗ попереджає, що хантавіруси викликають стрімку серцеву та ниркову недостатність, що робить моніторинг стану пасажирів критично важливим завданням.

