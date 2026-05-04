На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей

Спалах небезпечного вірусного захворювання зафіксовано на борту експедиційного судна MV Hondius, що здійснювало рейс із Південної Америки до Африки

На борту лайнера MV Hondius, що прямував із Південної Америки до африканського узбережжя, стався спалах смертельної інфекції. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно підтвердила смерть трьох пасажирів від хантавірусу – захворювання, що спричиняє тяжке ураження дихальної системи. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Трагедія розпочалася під час рейсу з аргентинського порту Ушуая до Кабо-Верде. Першою жертвою став 70-річний пасажир, який помер прямо на судні. Його 69-річну дружину екстрено евакуювали гелікоптером до Йоганнесбурга, проте вона померла в лікарні. Окрім трьох підтверджених смертей, лікарі проводять обстеження ще п’ятьох осіб із підозрілими симптомами. Відомо, що один із пацієнтів, громадянин Великої Британії, перебуває в реанімації у ПАР.

Фахівці зазначають, що хантавірус зазвичай передається людям через контакт із гризунами. Попри те, що передача вірусу від людини до людини є рідкісним явищем, існують окремі штами, здатні поширюватися між людьми, що викликає занепокоєння в епідеміологів.

Голландська компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна, зараз взаємодіє з міжнародними експертами для стримування інфекції. На лайнері перебуває близько 170 осіб, він продовжує свій маршрут під суворим медичним наглядом. ВООЗ координує надання допомоги пасажирам в ізоляції та проводить оцінку ризиків. Після запланованої зупинки в Кабо-Верде судно має вирушити до Канарських островів.

