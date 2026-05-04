Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
фото з відкритих джерел

Спалах небезпечного вірусного захворювання зафіксовано на борту експедиційного судна MV Hondius, що здійснювало рейс із Південної Америки до Африки

На борту лайнера MV Hondius, що прямував із Південної Америки до африканського узбережжя, стався спалах смертельної інфекції. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно підтвердила смерть трьох пасажирів від хантавірусу – захворювання, що спричиняє тяжке ураження дихальної системи. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Трагедія розпочалася під час рейсу з аргентинського порту Ушуая до Кабо-Верде. Першою жертвою став 70-річний пасажир, який помер прямо на судні. Його 69-річну дружину екстрено евакуювали гелікоптером до Йоганнесбурга, проте вона померла в лікарні. Окрім трьох підтверджених смертей, лікарі проводять обстеження ще п’ятьох осіб із підозрілими симптомами. Відомо, що один із пацієнтів, громадянин Великої Британії, перебуває в реанімації у ПАР.

Фахівці зазначають, що хантавірус зазвичай передається людям через контакт із гризунами. Попри те, що передача вірусу від людини до людини є рідкісним явищем, існують окремі штами, здатні поширюватися між людьми, що викликає занепокоєння в епідеміологів.

Голландська компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна, зараз взаємодіє з міжнародними експертами для стримування інфекції. На лайнері перебуває близько 170 осіб, він продовжує свій маршрут під суворим медичним наглядом. ВООЗ координує надання допомоги пасажирам в ізоляції та проводить оцінку ризиків. Після запланованої зупинки в Кабо-Верде судно має вирушити до Канарських островів.

Як відомо, в умовах повномасштабної війни лікарі фіксують різке зростання випадків захворювання, яке раніше вважалося рідкісним – стрес-індукованої кардіоміопатії, відомої як «синдром розбитого серця». Це не художня метафора, а серйозний медичний стан, що виникає на тлі сильних емоційних потрясінь. Світова історія знає подібні спалахи після руйнівних ураганів чи бомбардувань, проте Україна живе в стані безперервного критичного стресу вже понад чотири роки. 

Нагадаємо, щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних.

Теги: хвороба хантавірус смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ясін Тунсер та Мірча Луческу були знайомими більше 20 років
Розмова перед смертю. Турецький журналіст розповів про своє останнє спілкування з Луческу
8 квiтня, 10:12
Джон Нолан був актором театру та кіно
Помер зірка «Бетмена» Джон Нолан: якою була творчість актора
13 квiтня, 11:39
Від отриманих травм потерпіла померла на місці події
На Фастівщині під колесами потяга загинула жінка
13 квiтня, 17:22
Маргарита Симоньян має від Тиграна Кеосаяна трьох дітей
«Його прах поруч зі мною». Симоньян заявила, що досі лягає в ліжко зі своїм покійним чоловіком
15 квiтня, 10:47
Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
15 квiтня, 19:13
Ліквідували захисники України окупанта Мухтарьова 1 серпня 2025 року
ЗСУ ліквідували на фронті 59-річного чемпіона Тамбовської області з мотоциклетного спорту
18 квiтня, 16:33
Лілі Подкопаєва показала фото своєї мами
«Боролися до останнього подиху». Гімнастка Подкопаєва вперше висловилася про смерть мами
20 квiтня, 12:03
Вікторія Боброва захищала Батьківщину
На війні загинула військова, продюсерка Вікторія Боброва
24 квiтня, 19:19
Колумбієць виступав в одній команді з найсильнішим велосипедистом світу, Тадеєм Погачаром
Відомий колумбійський вегонщик помер у 30 років
24 квiтня, 19:18

Соціум

На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу: загинули троє людей
Москва опинилася під атакою безпілотників
Москва опинилася під атакою безпілотників
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
В Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п’ятьох дітей
В Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п’ятьох дітей
Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС
Як Київ перевернув війну в Ірані на свою користь – аналіз від ВВС
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації
Німець у Єгипті відвідав виставку зі зміями, після чого помер у реанімації

Новини

Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
2 травня, 09:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua