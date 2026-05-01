Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації

Таміла Алексанян: симптоми грипу виявилися рідкісним ураженням мозку

У Львівській обласній інфекційній лікарні лікарі рятують 57-річного мешканця Дрогобицького району від рідкісного ураження головного мозку – лістеріозного менінгоенцефаліту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LVIV.MEDIA.

Симптоми плутали з грипом

Пацієнт потрапив до медзакладу близько двох тижнів тому – зі скаргами на високу температуру й біль у горлі. Лікарі підозрювали грип або пневмонію, однак детальне обстеження виявило значно небезпечніший діагноз.

«Він поступив із підозрою на грип та пневмонію, але після детального обстеження ми побачили, що це захворювання головного мозку – менінгоенцефаліт. Пацієнта через погіршення стану перевели у реанімацію, провели люмбальну пункцію, посіяли ліквор і кров. Згодом стало зрозуміло, що збудник буде незвичайний, небанальний», – розповіла завідувачка діагностичного відділення Таміла Алексанян.

Лабораторні дослідження підтвердили рідкісного збудника – Listeria monocytogenes. Цей діагноз загрожує інвалідністю і має високий ризик летального наслідку.

Стан покращився, але лікування триває

Медикам вдалося стабілізувати чоловіка і перевести його з реанімації. «Стан наразі важкий, але зі значним покращенням», – зазначили у лікарні. Попереду пацієнту ще контрольна пункція та аналіз спинномозкової рідини. Після нормалізації показників лікарі вирішуватимуть питання виписки.

Джерело зараження досі не встановлено. Чоловік перед хворобою відпочивав у комплексі та харчувався не лише вдома, тому точно визначити місце зараження поки неможливо.

Немитий салат – під підозрою

Бактерія лістерія найчастіше передається через забруднені харчові продукти. Особливий ризик становлять немиті овочі та зелень, насамперед – салатні мікси.

«Такі збудники переважно передаються при вживанні забруднених продуктів. Зокрема, у Європі були описані спалахи після вживання запакованого листя салату, яке нібито не треба мити. Насправді його обов'язково треба мити під проточною водою, навіть якщо на упаковці написано, що воно промите», – наголосила Алексанян.

Лістеріоз – одне з найсерйозніших харчових інфекційних захворювань. За даними ВООЗ, хвороба трапляється нечасто, але через тяжкий перебіг становить значну загрозу для здоров'я. У важких випадках інфекція може спричиняти сепсис, менінгіт або менінгоенцефаліт. Летальність при інвазивних формах сягає 30%.



