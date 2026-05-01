Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації

Вікторія Літвінова
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації
Лістерія найчастіше передається через забруднені харчові продукти, зокрема немиті салатні мікси
Таміла Алексанян: симптоми грипу виявилися рідкісним ураженням мозку

У Львівській обласній інфекційній лікарні лікарі рятують 57-річного мешканця Дрогобицького району від рідкісного ураження головного мозку – лістеріозного менінгоенцефаліту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LVIV.MEDIA

Симптоми плутали з грипом

Пацієнт потрапив до медзакладу близько двох тижнів тому – зі скаргами на високу температуру й біль у горлі. Лікарі підозрювали грип або пневмонію, однак детальне обстеження виявило значно небезпечніший діагноз.

«Він поступив із підозрою на грип та пневмонію, але після детального обстеження ми побачили, що це захворювання головного мозку – менінгоенцефаліт. Пацієнта через погіршення стану перевели у реанімацію, провели люмбальну пункцію, посіяли ліквор і кров. Згодом стало зрозуміло, що збудник буде незвичайний, небанальний», – розповіла завідувачка діагностичного відділення Таміла Алексанян.

Лабораторні дослідження підтвердили рідкісного збудника – Listeria monocytogenes. Цей діагноз загрожує інвалідністю і має високий ризик летального наслідку. 

Стан покращився, але лікування триває

Медикам вдалося стабілізувати чоловіка і перевести його з реанімації. «Стан наразі важкий, але зі значним покращенням», – зазначили у лікарні. Попереду пацієнту ще контрольна пункція та аналіз спинномозкової рідини. Після нормалізації показників лікарі вирішуватимуть питання виписки.

Джерело зараження досі не встановлено. Чоловік перед хворобою відпочивав у комплексі та харчувався не лише вдома, тому точно визначити місце зараження поки неможливо. 

Немитий салат – під підозрою

Бактерія лістерія найчастіше передається через забруднені харчові продукти. Особливий ризик становлять немиті овочі та зелень, насамперед – салатні мікси.

«Такі збудники переважно передаються при вживанні забруднених продуктів. Зокрема, у Європі були описані спалахи після вживання запакованого листя салату, яке нібито не треба мити. Насправді його обов'язково треба мити під проточною водою, навіть якщо на упаковці написано, що воно промите», – наголосила Алексанян.

Лістеріоз – одне з найсерйозніших харчових інфекційних захворювань. За даними ВООЗ, хвороба трапляється нечасто, але через тяжкий перебіг становить значну загрозу для здоров'я. У важких випадках інфекція може спричиняти сепсис, менінгіт або менінгоенцефаліт. Летальність при інвазивних формах сягає 30%.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Львові вперше зафіксували гарячку Денге – ще одне рідкісне для регіону захворювання. Пацієнта госпіталізували до тієї самої Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані.

До слова, у лютому 2026 року у Львові зафіксували спалах гострої кишкової інфекції після харчування в одному з розважальних закладів – до лікарні потрапили понад 10 дітей.

Читайте також:

Теги: інфекція Львівщина отруєння харчування діагноз салат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії
Сьогодні, 09:53
Кошти спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію 25 харчоблоків у 15 областях
Уряд виділив 421 млн грн на шкільні їдальні
Вчора, 13:59
Обійшлося без постраждалих
На Львівщині вантажівка зіштовхнулася з поїздом «Перемишль – Київ»
21 квiтня, 15:46
Дем'ян народився із дзеркальними органами
У Львові лікарі провели унікальну операцію малюку із дзеркальними органами (фото)
17 квiтня, 13:56
Ормузька протока є одним із ключових транспортних вузлів для енергоресурсів, тому будь-яка тривала нестабільність у цьому регіоні має глобальні наслідки
Світ може зіткнутися з продовольчою катастрофою через Ормузьку кризу: ООН б’є на сполох
13 квiтня, 22:59
Перший обід звільнених із полону складатиметься із наваристого овочевого супу на м’ясному бульйоні, хліба і компоту
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
11 квiтня, 21:49
У «соціальних наметах» товари продають за цінами, на 10% або навіть на 50% нижчими порівняно з цінами інших суб’єктів господарювання
«Соціальні намети» на продуктових ярмарках у Києві: що там можна купити
10 квiтня, 11:11
Дар’я з народження страждала від проблем з кишківником
Лікарі прооперували 10-річну дівчинку з Хмельницького, яка все життя страждала від болю у животі
9 квiтня, 18:57
У Франції стрімко зростає популярність фастфуду
Фастфуд витісняє високу кухню у Франції: новий тренд змінює гастрономічну столицю
7 квiтня, 01:55

Здоров'я

Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації
Винне листя салату? Мешканець Львівщини потрапив до реанімації
Прогноз магнітних бур на 1-2 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 травня: якою буде сонячна активність
Безплатний чекап для українців 40+. Кабмін вніс зміни в програму
Безплатний чекап для українців 40+. Кабмін вніс зміни в програму
Прогноз магнітних бур на 29-30 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 29-30 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua