Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

На Волині вагітна втратила дитину через лістеріоз: що треба знати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Інфекцію жінка спочатку прийняла за звичайну застуду
Фото ілюстративне

Волинський ЦКПХ: це вже другий випадок лістеріозу в області з початку року 

35-річна мешканка Луцька захворіла на лістеріоз під час вагітності й втратила дитину – передчасні пологи стали наслідком інфекції, яку жінка спочатку прийняла за звичайну застуду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.  

Як розвивалася хвороба

У жінки захворювання спочатку проявлялося як звичайна застуда – з підвищенням температури та кашлем. Вона лікувалася самостійно вдома. Згодом стан погіршився, перебіг ускладнився. Вагітність завершилася передчасними пологами, дитину врятувати не вдалося.

Лише під час лабораторного обстеження встановили справжню причину – бактерію Listeria monocytogenes. Це вже другий випадок лістеріозу у Волинській області з початку 2026 року. Наразі жінка завершила курс лікування та виписана зі стаціонару – стан її здоров'я задовільний.  

Що таке лістеріоз і чим він небезпечний

Лістеріоз – рідкісне, але небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Listeria monocytogenes. Особливу небезпеку воно становить для вагітних жінок, людей із послабленим імунітетом, літніх людей і немовлят. У здорової людини хвороба може протікати у легкій формі або взагалі безсимптомно – саме тому її часто не розпізнають вчасно.

Підступність лістерій ще й у тому, що вони здатні не лише виживати, а й активно розмножуватися при низьких температурах – навіть у холодильнику. Це відрізняє їх від більшості інших харчових патогенів.  

Як передається інфекція та як захиститися

Основний шлях зараження – через їжу. Групи ризику за продуктами:

  • м'ясо та м'ясні вироби без достатньої термічної обробки;
  • сире молоко та м'які сири з непастеризованого молока;
  • готова охолоджена продукція – паштети, нарізки, копченості;
  • немиті овочі та фрукти;
  • морепродукти холодного копчення та суші.

Щоб знизити ризик зараження, лікарі рекомендують:

  • ретельно мити руки, посуд і поверхні після контакту з сирим м'ясом;
  • не вживати продукти з непастеризованого молока;
  • уникати готових охолоджених страв із тривалим терміном зберігання;
  • дотримуватися температурного режиму зберігання продуктів і не перевищувати терміни придатності.

Вагітним жінкам лікарі особливо наголошують: будь-яке підвищення температури, навіть схоже на застуду, – привід звернутися до лікаря, а не лікуватися самостійно.

Нагадаємо, нещодавно «Главком» повідомляв, що немите листя салату відправило мешканця Львівщини до реанімації – ще одне нагадування про важливість ретельного миття овочів і зелені перед вживанням. 

Читайте також:

Теги: жінка хвороба вагітність продукти інфекція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи
Жінка народила в літаку перед приземленням у Нью-Йорку
5 квiтня, 19:47
34-річна Ета працювала в «Уніоні» з 2023 року як асистент головного тренера
Екфутболіст збірної Росії розкритикував призначення жінки тренеркою клубу Бундесліги
13 квiтня, 10:36
Віспа мавп – це рідкісне вірусне зоонозне захворювання, що передається від тварин до людей, а також між людьми
У РФ виявлено новий випадок мавпячої віспи: вірус починає поширюватися в країні
17 квiтня, 10:34
Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні
Померла телеведуча, дружина відомого гумориста Тетяна Сивохо
21 квiтня, 22:56
Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
25 квiтня, 16:15
11-річному Юрчику пересадили нирку
Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора
28 квiтня, 16:20

Здоров'я

Британський кардіолог склав список продуктів, які скорочують життя
Британський кардіолог склав список продуктів, які скорочують життя
На Волині вагітна втратила дитину через лістеріоз: що треба знати
На Волині вагітна втратила дитину через лістеріоз: що треба знати
Відомий український співак розкрив секрет схуднення на 40 кг
Відомий український співак розкрив секрет схуднення на 40 кг
Довгожителі з Італії назвали напій, який продовжує життя
Довгожителі з Італії назвали напій, який продовжує життя
102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора
Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua