На Волині вагітна втратила дитину через лістеріоз: що треба знати

Волинський ЦКПХ: це вже другий випадок лістеріозу в області з початку року

35-річна мешканка Луцька захворіла на лістеріоз під час вагітності й втратила дитину – передчасні пологи стали наслідком інфекції, яку жінка спочатку прийняла за звичайну застуду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Як розвивалася хвороба

У жінки захворювання спочатку проявлялося як звичайна застуда – з підвищенням температури та кашлем. Вона лікувалася самостійно вдома. Згодом стан погіршився, перебіг ускладнився. Вагітність завершилася передчасними пологами, дитину врятувати не вдалося.

Лише під час лабораторного обстеження встановили справжню причину – бактерію Listeria monocytogenes. Це вже другий випадок лістеріозу у Волинській області з початку 2026 року. Наразі жінка завершила курс лікування та виписана зі стаціонару – стан її здоров'я задовільний.

Що таке лістеріоз і чим він небезпечний

Лістеріоз – рідкісне, але небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Listeria monocytogenes. Особливу небезпеку воно становить для вагітних жінок, людей із послабленим імунітетом, літніх людей і немовлят. У здорової людини хвороба може протікати у легкій формі або взагалі безсимптомно – саме тому її часто не розпізнають вчасно.

Підступність лістерій ще й у тому, що вони здатні не лише виживати, а й активно розмножуватися при низьких температурах – навіть у холодильнику. Це відрізняє їх від більшості інших харчових патогенів.

Як передається інфекція та як захиститися

Основний шлях зараження – через їжу. Групи ризику за продуктами:

м'ясо та м'ясні вироби без достатньої термічної обробки;

сире молоко та м'які сири з непастеризованого молока;

готова охолоджена продукція – паштети, нарізки, копченості;

немиті овочі та фрукти;

морепродукти холодного копчення та суші.

Щоб знизити ризик зараження, лікарі рекомендують:

ретельно мити руки, посуд і поверхні після контакту з сирим м'ясом;

не вживати продукти з непастеризованого молока;

уникати готових охолоджених страв із тривалим терміном зберігання;

дотримуватися температурного режиму зберігання продуктів і не перевищувати терміни придатності.

Вагітним жінкам лікарі особливо наголошують: будь-яке підвищення температури, навіть схоже на застуду, – привід звернутися до лікаря, а не лікуватися самостійно.

