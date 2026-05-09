Смертельний хантавірус із круїзного лайнера: що відомо про вірус і чи загрожує він світу

glavcom.ua
Круїзний лайнер MV Hondius біля берегів Кабо-Верде, 6 травня 2026 року
Фото із відкритих джерел

ВООЗ: ризик для широкого загалу залишається низьким, але 147 осіб на борту ще під наглядом

На круїзному лайнері MV Hondius спалахнув хантавірус – троє пасажирів загинули, п'ять випадків підтверджено, десятки людей по всьому світу перебувають під медичним наглядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Sky News

Що таке хантавірус

Хантавірус – рідкісна, але надзвичайно небезпечна інфекція, яку зазвичай переносять гризуни. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із висохлими виділеннями мишей або щурів – наприклад, під час прибирання там, де вони гніздувалися. Вірус спричиняє два типи захворювань: одне вражає легені, інше – нирки. Легеневий різновид – хантавірусний легеневий синдром – вбиває близько 38–40% хворих. Вакцини не існує, специфічних ліків теж: пацієнтів лікують симптоматично, у важких випадках підключають до апарату штучної вентиляції легень. Симптоми з'являються через один–вісім тижнів після зараження і спочатку нагадують грип: втома, лихоманка, головний біль. За чотири–десять днів додаються кашель, задишка та набряк легень.

Вірус, що поширився на борту MV Hondius, – штам Андес, який циркулює в Аргентині та Чилі. Це єдиний відомий тип хантавірусу, здатний у рідкісних випадках передаватися від людини до людини – зазвичай при тривалому тісному контакті, як-от між членами сім'ї або сусідами по каюті. Мікробіолог Ґуставо Палесіос з медичної школи Ікан при Маунт-Сінаї підрахував: за всю історію спостережень науковці задокументували лише близько трьох тисяч випадків цього штаму.

Хроніка спалаху на лайнері

Подорож MV Hondius розпочалася 1 квітня в аргентинському Ушуаї. Перші симптоми з'явилися 6 квітня у 70-річного пасажира з Нідерландів: лихоманка, головний біль, біль у животі. 11 квітня він помер прямо на борту. Його 69-річна дружина зійшла на берег на острові Свята Єлена 24 квітня, звідти вилетіла до Йоганнесбурга. Намагаючись вилетіти додому до Нідерландів, вона впала просто в аеропорту й померла 26 квітня в місцевій лікарні. Саме у неї молекулярний тест 4 травня підтвердив хантавірус. Оскільки жінка ненадовго встигла сісти на рейс KLM592, нідерландські органи охорони здоров'я відстежують і пасажирів того борту. Третьою жертвою стала громадянка Німеччини, яка померла 2 травня на борту з ознаками пневмонії – її випадок офіційно вважається підозрілим.

Серед евакуйованих із судна – корабельний лікар і людина, пов'язана з одним із загиблих, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Двоє членів екіпажу – британець і нідерландець – мають гострі респіраторні симптоми і потребують термінової медичної допомоги.

Станом на 8 травня на борту перебувають 147 осіб – 87 пасажирів і 60 членів екіпажу, що представляють 24 національності, зокрема 17 американців. ВООЗ підтвердила п'ять інфікованих, іще кілька випадків вважаються підозрілими. Лайнер прямує до Тенерифе на Канарських островах і має прибути туди у неділю, 10 травня. Іспанська сторона проведе повне епідеміологічне розслідування і дезінфекцію судна.

Скільки людей під наглядом

Медичні служби кількох країн стежать за всіма, хто міг контактувати з хворими. Зокрема: 

  • у США п'ять штатів – Аризона, Каліфорнія, Джорджія, Техас і Вірджинія – моніторять сімох колишніх пасажирів, жоден із них симптомів не виявляє; Нью-Джерсі додатково стежить за двома людьми; 17 американців із борту повернуть додому чартерним рейсом і відправлять на карантин до Небраски;
  • Велика Британія підтвердила два випадки та ще один підозрілий; 56-річний британець Мартін Анстіі евакуйований 6 травня та проходить лікування у Нідерландах; частина британців перебуває на острові Трістан-да-Кунья;
  • Швейцарія підтвердила випадок у пацієнта університетської лікарні Цюриха – у нього виявили штам Андес; його дружина, яка також була на борту, симптомів не має і перебуває в ізоляції;
  • нідерландські органи охорони здоров'я відстежують пасажирів рейсу до Йоганнесбурга, яким летіла голландка, а також пасажирів рейсу KLM592. 

Усім, хто перебував на борту, ВООЗ рекомендує стежити за симптомами протягом 45 днів. 

Чи загрожує це пандемією

Експерти одностайні: хантавірус – не новий COVID. «Це не вірус, який поширюється, як грип або COVID. Він зовсім інакший», – заявила епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхове. Професор права у сфері охорони здоров'я Ларрі Ґостін додав, що хантавірус смертоносніший за COVID, але значно менш заразний: «Ви не підхопите його, просто зайшовши до готельного лобі. Ризик для людей – дуже, дуже низький».

Це підтверджують цифри: під час аргентинського спалаху 2018–19 років кожен інфікований передавав вірус у середньому 2,12 особи – до запровадження карантину. Після ізоляції та інших заходів цей показник упав до 0,96 – спалах вдалося взяти під контроль.

ВООЗ класифікує ризик для загальної спільноти як низький, а американський CDC оголосив третій рівень готовності – найнижчий із можливих надзвичайних рівнів агентства. 

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про початок спалаху на MV Hondius: тоді лайнер іще перебував під медичним наглядом і прямував до африканського узбережжя.

До слова, «Главком» також писав, що п'ятеро українців на борту MV Hondius не мають ознак інфікування – їхній стан задовільний, а українські дипломати в Нідерландах і Малазі тримають ситуацію під контролем. 

Теги: лайнер карантин інфекція вірус хантавірус

