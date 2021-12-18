Платити за «карнавал для обраних» будуть всі українці

Чим діти, народжені у 2017 році, гірші за дітей, народжених у 2019?

«Усі рівні, але деякі рівніші»

Здається, цим слоганом Зеленський керується набагато частіше, ніж законами та Конституцією України.

Саме так відбувається з «економічним паспортом», який подарують тільки дітям, народженим після 2019 року. Тобто тим, кому пощастило з’явитися на світ за президентства найвеличнішого.

Але чим діти, народжені у 2017 році, гірші за дітей, народжених у 2019? У них що, якісь не такі конституційні права? А чим гірші батьки усіх українських дітей – яким теж належать українські надра?

Платити ж за цей «карнавал для обраних» будуть ВСІ українці. Тому що у «Фонд поколінь Зеленського» збираються направляти ренту від нафти та газу. А ренту, якщо ви не знали, закладають у вартість комунальних послуг. Тобто, сплачуючи щомісяця ваші платіжки, ви будете наповнювати «Фонд Зеленського для обраних».

Я тільки «за», щоб в Україні з’явилися такі паспорти. Але я проти махрового популізму, у який загортається ця ідея. І проти того, щоб гроші з «Фонду для обраних» направляли у сфери типу «Великого будівництва», де державні мільярди розкрадаються без найменшого сорому.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.