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    Думки вголос

    Платити за «карнавал для обраних» будуть всі українці

    &laquo;Фонд поколінь Зеленського&raquo; стане перемогою чи провалом? - Платити за «карнавал для обраних» будуть всі українці
    «Фонд поколінь Зеленського» стане перемогою чи провалом?
    фото: president.gov.ua

    Чим діти, народжені у 2017 році, гірші за дітей, народжених у 2019?

    «Усі рівні, але деякі рівніші»

    Здається, цим слоганом Зеленський керується набагато частіше, ніж законами та Конституцією України.

    Саме так відбувається з «економічним паспортом», який подарують тільки дітям, народженим після 2019 року. Тобто тим, кому пощастило з’явитися на світ за президентства найвеличнішого.

    Але чим діти, народжені у 2017 році, гірші за дітей, народжених у 2019? У них що, якісь не такі конституційні права? А чим гірші батьки усіх українських дітей – яким теж належать українські надра?

    Платити ж за цей «карнавал для обраних» будуть ВСІ українці. Тому що у «Фонд поколінь Зеленського» збираються направляти ренту від нафти та газу. А ренту, якщо ви не знали, закладають у вартість комунальних послуг. Тобто, сплачуючи щомісяця ваші платіжки, ви будете наповнювати «Фонд Зеленського для обраних».

    Я тільки «за», щоб в Україні з’явилися такі паспорти. Але я проти махрового популізму, у який загортається ця ідея. І проти того, щоб гроші з «Фонду для обраних» направляли у сфери типу «Великого будівництва», де державні мільярди розкрадаються без найменшого сорому.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: діти гроші паспорт українці батьки громадянство
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    Платити за «карнавал для обраних» будуть всі українці