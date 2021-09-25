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    Японія роздасть іншим державам 60 млн доз вакцин

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    Японія вирішила збільшити кількість пожертвуваних доз - Японія роздасть іншим державам 60 млн доз вакцин

    Японія вирішила збільшити кількість пожертвуваних доз

    Фото з відкритих джерел

    Японія вже надала країнам та регіонам приблизно 23 млн доз вакцин

    Японія вирішила збільшити кількість пожертвуваних доз вакцин від коронавірусу іншим країнам світу до 60 млн доз. Про це заявив на Генасамблеї ООН прем’єр країни Йосіхіде Суга, передає «Укрінформ».

    «Японія надала країнам та регіонам приблизно 23 млн доз вакцин, вироблених у Японії. Сьогодні я радий оголосити, що коштом додаткових внесків Японія загалом надасть до 60 млн доз вакцин», – заявив він.

    Прем’єр також зазначив, що країна і надалі підтримуватиме національну програму «Підтримка останньої милі», щоб забезпечити доставку вакцин в кожній країні та в кожному регіоні.

    До слова, після вакцинації від коронавірусу у пацієнта можуть бути всього два ускладнення, і вони несмертельні. Якщо невакцинована людина захворіє на коронавірус, наслідки бувають набагато небезпечнішими.

    Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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    Теги: Японія ООН лікар коронавірус
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    Японія роздасть іншим державам 60 млн доз вакцин