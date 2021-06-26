Вакцинація в Україні другий день поспіль б’є рекорди

До листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 742181 людина

Першу дозу щеплення отримали 36540 людей

За минулу добу від коронавірусу зробили рекордні 97130 щеплень, з яких другу дозу отримали – 60590 українців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу щеплення отримали 36540 людей.

Протягом минулої доби працювали 1229 пунктів щеплення та 20 центрів вакцинації. Вакцинацію здійснювали 623 мобільні бригади.

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 742181 людина.

З 24 лютого щеплено 1871511 людей, з них отримали 1 дозу – 1871509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550966 осіб.

Загалом вже проведено 2422475 щеплень.

Як повідомлялося, 24 червня в Україні зробили 96180 щеплень проти коронавірусної хвороби Covid-19 – це був максимум за рівно 4 місяці вакцинальної кампанії.

Нагадаємо, за добу 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 29, медпрацівників – 12.

Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб, летальних випадків – 35, одужало – 1835 осіб.