Лікарі назвали чотири продукти, що підвищують настрій узимку

Американські дієтологи: злаки та темний шоколад допоможуть впоратися із зимовою нудьгою

Американські лікарі-дієтологи назвали чотири продукти, які допоможуть впоратися з нудьгою в зимовий час, пише портал Eat This, Not That!.

За даними експертів, в холодну пору року деякі люди схильні до впливу сезонного афективного розладу (САР), наслідком якого можуть стати депресія, втома, порушення когнітивних функцій та ожиріння. Цей розлад, вважають фахівці, виникає через нестачу вітаміну D, падіння рівня серотоніну та зміни рівня мелатоніну. При цьому найчастіше САР схильні до жінок, а його симптоми даються взнаки саме восени і взимку, вважають в Американській психіатричній асоціації.

Медики рекомендують таким людям звертатися за допомогою до психологів та водночас почати коригувати свій раціон. Так, за словами дієтолога Джуліани Тамайо, включені у сніданок збагачені злаки, що містять клітковину, вітамін B12 та фолієву кислоту, покращують настрій та допомагають боротися із симптомами депресії.

Таку ж важливу роль відіграє в боротьбі з САР риба, в ній міститься багато незамінних жирних кислот омега-3 і вона є джерелом білка, що не викликає харчового розладу, зазначає Тамайо.

Також фахівець звернула увагу на темний шоколад. За даними досліджень, у ньому міститься багато магнію, який є важливим мінералом, який відіграє роль у полегшенні симптомів депресії, наголосила експерт.

Лікар Сьюзан Келлі додала до списку продуктів-антидепресантів тофу. Вона вказала, що його вживання підтримуватиме високий рівень заліза в організмі, що необхідно для запобігання симптомам депресії.