Очільник МОЗ розповів, скільки висновків про інвалідність вже скасовано

Для переогляду інвалідності викликано 388 людей

Правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

«Майже тисячу ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 – викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК», – каже він.

Ляшко наголосив, що цей процес доводить, що «все рано чи пізно стає очевидним».

Міністр закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.