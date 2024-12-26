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Як придбати вітчизняні ліки на кошти «зимової єПідтримки»: роз’яснення МОЗ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Як придбати вітчизняні ліки на кошти «зимової єПідтримки»: роз’яснення МОЗ
Для рецептурних ліків в аптеці потрібно буде надати рецепт
фото з відкритих джерел

Для отримання одноразової виплати потрібно подати заявку через «Дію» чи банк-партнер і відкрити картку для виплат

Кошти у розмірі 1000 грн, передбачені програмою «зимова єПідтримка», можуть бути витрачені на придбання ліків вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначається, що у такому випадку для рецептурних ліків потрібно надати рецепт, який можна отримати під час особистого прийому або дистанційно у свого сімейного лікаря.

Рецепти виписуються не за торговою назвою, а за назвою діючої речовини. Знаючи цю інформацію, фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку. Також учасників програми можна перевірити за штрихкодом у «Дії» в розділі «Національний кешбек».

У МОЗ нагадали, що для отримання одноразової виплати потрібно подати заявку через «Дію» чи банк-партнер і відкрити картку для виплат.

Також можна отримати виплату через «Укрпошту». Він підійде тим, хто вже отримує пенсію та інші соціальні виплати через «Укрпошту». Жодних заяв подавати не потрібно. Про нарахування 1000 гривень вас повідомлять під час планової виплати пенсії або соцдопомоги.

Нагадаємо, що з 1 грудня, можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я ліки гроші Мінекономіки рецепт послуги

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