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    Лікарі назвали ознаки підвищеного рівня холестерину в крові

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    В руках можуть виникати скупчення холестерину, що тягне за собою закупорку кровоносних артерій і призводить до неприємних відчуттів - Лікарі назвали ознаки підвищеного рівня холестерину в крові
    В руках можуть виникати скупчення холестерину, що тягне за собою закупорку кровоносних артерій і призводить до неприємних відчуттів
    фото Unsplash

    Біль та поколювання в пальцях сигналізують про високий рівень холестерину в крові

    Болючі відчуття в пальцях рук і ніг можуть виявитися ознакою підвищеного рівня холестерину в крові. Про це розповів виданню Express лікар загальної практики Рахул Агравал (Rahul Agrawal).

    Іншим симптомом високого холестерину є поколювання у цих частинах тіла. Як зазначає експерт, це обумовлено тим, що в руках і ногах можуть виникати скупчення холестерину, що тягне за собою закупорку кровоносних артерій і призводить до неприємних відчуттів. Крім того, закупорка судин може призвести до серцевого нападу чи інсульту.

    Лікар загальної практики Кевін Мартінес (Kevin Martinez) додав, що на підвищений рівень вмісту холестерину в крові можуть вказувати ксантоми – жирові нарости. Вони можуть бути розміром з голівку шпилькою або розміром з виноградину.

    «Часто ксантоми виглядають як плоска шишка під шкірою, а іноді бувають жовтого або оранжевого кольору», – уточнив він.

    Щоб знизити рівень холестерину, британські медики рекомендують дотримуватися здорової дієти та регулярно займатися фізичними вправами.

    Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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    Теги: здоров'я лікар імунітет
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    Лікарі назвали ознаки підвищеного рівня холестерину в крові