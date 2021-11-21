Лікарі назвали ознаки підвищеного рівня холестерину в крові

В руках можуть виникати скупчення холестерину, що тягне за собою закупорку кровоносних артерій і призводить до неприємних відчуттів

Біль та поколювання в пальцях сигналізують про високий рівень холестерину в крові

Болючі відчуття в пальцях рук і ніг можуть виявитися ознакою підвищеного рівня холестерину в крові. Про це розповів виданню Express лікар загальної практики Рахул Агравал (Rahul Agrawal).

Іншим симптомом високого холестерину є поколювання у цих частинах тіла. Як зазначає експерт, це обумовлено тим, що в руках і ногах можуть виникати скупчення холестерину, що тягне за собою закупорку кровоносних артерій і призводить до неприємних відчуттів. Крім того, закупорка судин може призвести до серцевого нападу чи інсульту.

Лікар загальної практики Кевін Мартінес (Kevin Martinez) додав, що на підвищений рівень вмісту холестерину в крові можуть вказувати ксантоми – жирові нарости. Вони можуть бути розміром з голівку шпилькою або розміром з виноградину.

«Часто ксантоми виглядають як плоска шишка під шкірою, а іноді бувають жовтого або оранжевого кольору», – уточнив він.

Щоб знизити рівень холестерину, британські медики рекомендують дотримуватися здорової дієти та регулярно займатися фізичними вправами.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

Читайте також: