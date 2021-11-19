В Запоріжжі вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі

В автобусі є зони реєстрації, вакцинації й спостереження

Пункт вакцинації, який облаштували в автобусі, курсуватиме по усьому місту

У Запоріжжі презентували пункт вакцинації, який облаштували в автобусі. Транспорт курсуватиме по усьому місту. Про це повідомляє місцеве видання 061.ua.

В автобусі є зони реєстрації, вакцинації й спостереження. Водночас транспорт підтримуватиме комфортну температуру, аби бажаючі щепитися могли зняти верхній одяг.

«Рішення ухвалили на комісії ТЕБ та НС, а потім у робочому порядку на виконкомі всі погодили. Цей автобус був у резерві. Додаткове фінансування на створення мобільного пункту ми не виділяли, все необхідно взяли у медико-санітарному центрі, мобільні бригади також сформовані», – заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Зазначається, що автобус курсуватиме по усіх районах міста та у приватному секторі.

Щодня він матиме по 3-4 локації, а жителів міста заздалегідь попереджатимуть про його маршрут.

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