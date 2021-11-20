Нові правила для «швидкої»: МОЗ нагадав про чотири категорії порятунку

Виділено чотири категорії викликів бригади «швидкої»: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний

В Україні середній час приїзду бригади «швидкої» у населеному пункті – 11-15 хвилин, за містом та під час заторів у містах – 20 і більше. Людина, у якої критична кровотеча може померти протягом 7-10 хвилин, а з раптовою зупинкою серця – ще швидше. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Нагадаємо, що з 1 січня поточного року почали діяти нові правила виклику бригади «швидкої». Відтепер всі звернення розподіляються на чотири категорії, в залежності від стану пацієнта.

До першої категорії належать пацієнти у критичному стані. Йдеться про стани, які безпосередньо загрожують життю, – відсутність дихання, неефективне дихання, сильна кровотеча та стани, що зумовлені впливом зовнішніх факторів (удар струмом, блискавкою тощо). Якщо пацієнт у критичному стані та потребує швидкого реанімування, швидка має доїхати до нього за 10 хвилин.

Друга категорія – це пацієнти в невідкладному стані. Це стан, який несе загрозу життю та здоров’ю і може різко погіршитися у разі несвоєчасного надання допомоги. Такі стани супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, інсульту, розладами дихання, іншими екстреними ознаками або можуть бути зумовленими тими ж чинниками, що й у критичних випадках. При екстреному виклику, коли пацієнта потрібно доставити до лікарні чи надати допомогу на місці, бригада має 20 хвилин на приїзд.

Третя категорія – це неекстрені виклики. Йдеться про виклики, коли стан пацієнта не є невідкладним, а відтермінування надання медичної допомоги не призведе до погіршення стану здоров'я. Таке звернення може бути передане до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги. Якщо ж не буде такої можливості – диспетчер направить до пацієнта бригаду швидкої, що не виконує критичні або екстрені виклики.

Четверта категорія – це непрофільне звернення. Йдеться про випадки, коли стан людини не є невідкладним. У цьому разі диспетчер зазвичай рекомендує пацієнту звернутися до сімейного лікаря. За потреби відповідальний медичний працівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надає дистанційну медичну консультацію. В інших випадках, наприклад, температурі вище 38° чи білю у горлі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Звертаємо увагу, що бригада не виїжджає:

до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;

до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;

до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;

для видалення кліщів;

для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;

для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.

Також нагадуємо, що про появу симптомів коронавірусної хвороби необхідно повідомити свого сімейного лікаря. Сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

Натомість, якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою, маєте сатурацію менше 92%, порушення свідомості чи інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан – варто телефонувати на 103.