  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Нові правила для «швидкої»: МОЗ нагадав про чотири категорії порятунку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 1 січня поточного року почали діяти нові правила виклику бригади &laquo;швидкої&raquo; - Нові правила для «швидкої»: МОЗ нагадав про чотири категорії порятунку
    З 1 січня поточного року почали діяти нові правила виклику бригади «швидкої»
    фото з відкритих джерел

    Виділено чотири категорії викликів бригади «швидкої»: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний

    В Україні середній час приїзду бригади «швидкої» у населеному пункті – 11-15 хвилин, за містом та під час заторів у містах – 20 і більше. Людина, у якої критична кровотеча може померти протягом 7-10 хвилин, а з раптовою зупинкою серця – ще швидше. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Нагадаємо, що з 1 січня поточного року почали діяти нові правила виклику бригади «швидкої». Відтепер всі звернення розподіляються на чотири категорії, в залежності від стану пацієнта.

    До першої категорії належать пацієнти у критичному стані. Йдеться про стани, які безпосередньо загрожують життю, – відсутність дихання, неефективне дихання, сильна кровотеча та стани, що зумовлені впливом зовнішніх факторів (удар струмом, блискавкою тощо). Якщо пацієнт у критичному стані та потребує швидкого реанімування, швидка має доїхати до нього за 10 хвилин.

    Друга категорія – це пацієнти в невідкладному стані. Це стан, який несе загрозу життю та здоров’ю і може різко погіршитися у разі несвоєчасного надання допомоги. Такі стани супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, інсульту, розладами дихання, іншими екстреними ознаками або можуть бути зумовленими тими ж чинниками, що й у критичних випадках. При екстреному виклику, коли пацієнта потрібно доставити до лікарні чи надати допомогу на місці, бригада має 20 хвилин на приїзд.

    Третя категорія – це неекстрені виклики. Йдеться про виклики, коли стан пацієнта не є невідкладним, а відтермінування надання медичної допомоги не призведе до погіршення стану здоров'я. Таке звернення може бути передане до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги. Якщо ж не буде такої можливості – диспетчер направить до пацієнта бригаду швидкої, що не виконує критичні або екстрені виклики.

    Четверта категорія – це непрофільне звернення. Йдеться про випадки, коли стан людини не є невідкладним. У цьому разі диспетчер зазвичай рекомендує пацієнту звернутися до сімейного лікаря. За потреби відповідальний медичний працівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надає дистанційну медичну консультацію. В інших випадках, наприклад, температурі вище 38° чи білю у горлі, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

    Звертаємо увагу, що бригада не виїжджає:

    • до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;
    • до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
    • до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;
    • для видалення кліщів;
    • для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;
    • для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.

    Також нагадуємо, що про появу симптомів коронавірусної хвороби необхідно повідомити свого сімейного лікаря. Сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації.

    Натомість, якщо ви відчуваєте біль у грудній клітці, задишку у стані спокою, маєте сатурацію менше 92%, порушення свідомості чи інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан – варто телефонувати на 103.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нові правила для «швидкої»: МОЗ нагадав про чотири категорії порятунку