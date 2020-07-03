  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У мера Коломиї та його заступника підтвердили коронавірус

    • Розсилка
    Мер міста Коломия Ігор Слюзар&nbsp; - У мера Коломиї та його заступника підтвердили коронавірус
    Мер міста Коломия Ігор Слюзар 

    Ніяких симптомів у міського голови Коломиї поки немає

    Мер міста Коломия Івано-Франківської області Ігор Слюзар заявив, що захворів на Сovid-19

    Про це він написав 2 липня на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили Covid-19. Ніяких симптомів поки. Самопочуття хороше», – написав він.

    За його словами, у одного із заступників міського голови також вірус.

    «Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на два тижні. Найближче коло контактних осіб також пройдуть тестування», – додав Слюзар.

    Як відомо, в лікарнях Івано-Франківська через високу завантаженість призупинили прийом людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Пацієнтів направляють до обласної інфекційної лікарні та у легеневий диспансер.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664). 

    Читайте також: 

    місцева влада Івано-Франківщина мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ