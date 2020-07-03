У мера Коломиї та його заступника підтвердили коронавірус



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Мер міста Коломия Ігор Слюзар

Ніяких симптомів у міського голови Коломиї поки немає

Мер міста Коломия Івано-Франківської області Ігор Слюзар заявив, що захворів на Сovid-19

Про це він написав 2 липня на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили Covid-19. Ніяких симптомів поки. Самопочуття хороше», – написав він.

За його словами, у одного із заступників міського голови також вірус.

«Ми з сім'ями йдемо на самоізоляцію на два тижні. Найближче коло контактних осіб також пройдуть тестування», – додав Слюзар.

Як відомо, в лікарнях Івано-Франківська через високу завантаженість призупинили прийом людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Пацієнтів направляють до обласної інфекційної лікарні та у легеневий диспансер.

Коронавірус в Україні

Всього 45887

Хворіють 24649

Одужали 20053

Померли 1185

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До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664).