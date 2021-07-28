  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Оператор: «Північний потік-2» готовий на 99%

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трубоукладальна баржа &laquo;Фортуна&raquo; продовжує роботу на заключній ділянці проєкту - Оператор: «Північний потік-2» готовий на 99%

    Трубоукладальна баржа «Фортуна» продовжує роботу на заключній ділянці проєкту

    Фото з відкритих джерел

    На заключній ділянці залишається лише одне трубоукладальне судно

    Російський газопровід Північний потік-2 побудований на 99%. Судно «Академік Черський» повністю завершило свої роботи. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на оператора проєкту Nord Stream 2 AG в середу, 28 липня.

    «Трубоукладальне судно «Академік Черський» повністю виконало спочатку запланований обсяг робіт для газопроводу «Північний потік-2». Таким чином, до теперішнього часу газопровід завершено на 99%. Трубоукладальна баржа «Фортуна» продовжує роботу на заключній ділянці проєкту», – йдеться в повідомленні оператора.

    До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

    Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

    За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

    Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

    Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.

    Читайте також:
    Теги: Росія енергетика будівництво транзит корабель Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оператор: «Північний потік-2» готовий на 99%