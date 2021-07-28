Мендель зізналася, скільки їй платив Зеленський

Мендель придбала «не дуже дорогу» квартиру

Колишня речниця президента України Юлія Мендель після звільнення вирішила обійти усіх інтерв'юерів та стати гостею не одного з телеканалів, аби поділитися свою історією співпраці з президентом України Володимиром Зеленським. Нещодавно вона відповіла на 33 запитання ведучої «Ранку на ІСТV».

З-поміж багатьох питань, Юлія відповіла і на питання про заробітну плату на посаді прессекретарки, а також торкнулася питання про ціну її новенької квартири.

«Спочатку було 15 тисяч гривень, а потім стало вже близько 40 тисяч гривень», – прокоментувала розмір зарплатні жінка.

Говорячи про ціну квартири, Мендель не дала конкретної відповіді. Вона сказала, що житло коштувало їй «щось близько мільйона, не дуже дороге».

Додамо, що колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель вирішила надіслати книгу чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову.

Як відомо, нещодавно колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель написала книгу, в якій є, зокрема, така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Нещодавно Мендель задекларувала перші гонорари від продажу книги. Вона оприлюднила електронну декларацію перед звільненням.

У ній вона вказала 20,1 тис. грн гонорару, отриманого від книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля». У середині липня Клуб видав книгу Мендель «Кожен із нас президент» українською і російською мовами. Наклад українського видання становить 752 примірника, російського – 1327 примірників.

Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».